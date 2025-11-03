Güllü'nün ölümünde "cinayet" şüphelisi kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den yeni paylaşım

Yalova'da evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili çeşitli iddialar gündem olmaya devam ediyor. Güllü'nün eski patronu savcılığa giderek ünlü ismin kızının annesini öldürdüğü iddia etmiş ve şikayette bulunmuştu. Tuğyan Ülkem Gülter, sessizliğini korurken, son paylaşımıyla dikkat çekti.

HAKKINDAKİ İDDİALAR SONRASI TUĞYAN GÜLTER'DEN YENİ PAYLAŞIM

Tuğyan Ülkem Gülter sosyal medya sayfasından; "Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuyum" ifadelerini kullandı. Gülter hakkında, 'annesini öldürdü' iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

GÜLLÜ'NÜN ESKİ PATRONU "ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ" İDDİALARIYLA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün eski patronu suç duyurusunda bulunarak ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti. Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger kan donduran açıklamalarda bulundu. "Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim" diyen Dülger, Gülter'in "Keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dediğini iddia etti.

Tuğyan Ülkem Gülter'in her şeyi itiraf ettiğini belirten yakın arkadaş, "Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a "3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?" diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dedi.