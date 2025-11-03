Hakan Fidan açıkladı! "Artık kritik aşamaya geçtik"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı sonrası önemli mesajlar verdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkesi düzenli biçimde ihlal ettiğini aktaran Bakan Fidan,

"KRİTİK BİR AŞAMAYA ULAŞTIK"

Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaştırılmasına engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız. Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin ortak bir görüşü var: Gazze’deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz.

"GÖREV GÜCÜ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

Gazze'de ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Gazze'nin yeniden imarını görüştük. Görev gücü görüşmeleri sürüyor. Her türlü fedakarlığa hazırız.

GAZZE'NİN YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

Toplantımızda ayrıca Gazze’nin yönetimi ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerle ilgili konuları da ele aldık. Hamas, Gazze’nin idaresini Filistinlilerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazırdır. Söz konusu düzenlemeler, Filistin halkının haklarını koruduğu ölçüde zamana ve tahriklere dayanıklı hale gelecektir"