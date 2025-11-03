Menü Kapat
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan da 14 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
1967'de Haldun Taner, ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi kuran Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AHMET GÜLHAN HAYATINI KAYBETTİ

"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi unutulmaz karakterlerle hatırlanan usta oyuncu Ahmet Gülhan, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Ahmet Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan da 14 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Ahmet Gülhan; "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" sözleriyle acısını dile getirmişti.

Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti
Sıkça Sorulan Sorular

Ahmet Gülhan kimdir?
1940 doğumlu Ahmet Gülhan, İstanbul'da 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi, 1978'de Haldun Taner ile Tef Kabare'yi kurdu.
