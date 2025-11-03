1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare'yi kuran Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AHMET GÜLHAN HAYATINI KAYBETTİ

"Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi unutulmaz karakterlerle hatırlanan usta oyuncu Ahmet Gülhan, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülümser Gülhan da 14 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Ahmet Gülhan; "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" sözleriyle acısını dile getirmişti.