Demet Akalın'dan Zuhal Topal ve Hadise'yi çileden çıkartacak sözler: Listemde yoklar

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde, bir süredir küs olduğu Fatih Ürek ile barıştığının hatırlatılması üzerine barışmak istediği başka bir isim daha olduğunu belirtmişti. Takipçilerinin Hadise ve Zuhal Topal tahminine cevap veren ünlü şarkıcı "İkisi de umrumda değil" dedi.

DEMET AKALIN'IN BARIŞMAK İSTEDİĞİ İKİ İSİM MERAK KONUSU OLDU

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bir dönem küs olduğu Fatih Ürek'i hastanede ziyaret etmiş ve "İyi ki barışmışım" dedi. Barışmak istediği iki kişiyi daha olduğunu belirten Demet Akalın, verdiği cevapla Zuhal Topal ve Hadise'yi sinirlendirdi.

Demet Akalın, kendisine gelen yoruma verdiği cevapla gündem oldu. Bir takipçisinin "Barışmak istediği Hadise ve Zuhal Topal" yorumuna cevap veren Demet Akalın, "Yok ikisi de umrumda değil maalesef" dedi.