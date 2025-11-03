Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi maçlar var 3 Kasım? Bugünün karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig'de mücadeleler devam ediyor. Taraftarların heyecanla beklediği maçların saati ve kanalı da duyuruldu.

Bugün maç var mı, hangi maçlar var 3 Kasım? Bugünün karşılaşmaları
, , Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşamın maç programı da duyuruldu. Nefes kesen mücadeleler için bekleyiş sürüyor. İşte bu akşamın maç programı!

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

TFF 3. Lig
13:00 | Türk Metal 1963 - Ağrı 1970 | Sıfır TV Youtube
15:00 | Erciyes 38 FK - 12 Bingölspor | Sıfır TV Youtube

FIFA U17 Dünya Kupası
15:30 | Güney Afrika - Bolivya | Plus FIFA
15:30 | Kosta Rika - BAE | Plus FIFA
16:00 | Senegal - Hırvatistan | Plus FIFA
16:30 | Japonya - Fas | Plus FIFA
17:45 | Arjantin - Belçika | Plus FIFA
18:15 | Yeni Kaledonya - Portekiz | Plus FIFA
18:45 | Katar - İtalya | Plus FIFA
18:45 | Tunus - Fiji | Plus FIFA

Bugün maç var mı, hangi maçlar var 3 Kasım? Bugünün karşılaşmaları

AFC Şampiyonlar Ligi
16:45 | Nasaf Qarshi - Al Wahda | Spor Smart - Spor Smart HD
19:00 | Tractor Sazi - Al Shorta | Spor Smart - Spor Smart HD
19:00 | Al Duhail - Al Ahli Dubai | Smart Spor 2 - Spor Smart 2
21:15 | Al Gharafa - Al Hilal | Spor Smart - Spor Smart HD

Trendyol 1. Lig
17:00 | Iğdırspor - Bandırmaspor | TRT Spor - Bein Sports 2
20:00 | Esenler Erokspor - Çorum FK | TRT Spor - Bein Sports Max 1

Bugün maç var mı, hangi maçlar var 3 Kasım? Bugünün karşılaşmaları

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 3 KASIM PAZARTESİ?

Trendyol Süper Lig
20:00 | Eyüpspor - Antalyaspor | Bein Sports 3
20:00 | Alanyaspor - Gaziantep FK | Bein Sports 1
20:00 | Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük | Bein Sports 2

İtalya
20:30 | Sassuolo - Genoa | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
22:45 | Lazio - Cagliari | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus

Bugün maç var mı, hangi maçlar var 3 Kasım? Bugünün karşılaşmaları

Azerbaycan Premier Ligi
18:30 | Sabah Bakü - Qabala | CBC Sport

İspanya La Liga
23:00 | Real Oviedo - Osasuna | S Sport - S Sport Plus

İspanya La Liga 2
22:30 | Valladolid - Granada | S Sport Plus

İngiltere
23:00 | Sunderland - Everton | Bein Sports 3

İngiltere FA Cup
22:30 | Tamworth - Leyton Orient | tabii Spor

