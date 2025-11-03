Bugün maç var mı, hangi maçlar var 3 Kasım? Bugünün karşılaşmaları

Kategoriler
Süper Lig, La Liga, Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşamın maç programı da duyuruldu. Nefes kesen mücadeleler için bekleyiş sürüyor. İşte bu akşamın maç programı!
TFF 3. Lig
13:00 | Türk Metal 1963 - Ağrı 1970 | Sıfır TV Youtube
15:00 | Erciyes 38 FK - 12 Bingölspor | Sıfır TV Youtube
FIFA U17 Dünya Kupası
15:30 | Güney Afrika - Bolivya | Plus FIFA
15:30 | Kosta Rika - BAE | Plus FIFA
16:00 | Senegal - Hırvatistan | Plus FIFA
16:30 | Japonya - Fas | Plus FIFA
17:45 | Arjantin - Belçika | Plus FIFA
18:15 | Yeni Kaledonya - Portekiz | Plus FIFA
18:45 | Katar - İtalya | Plus FIFA
18:45 | Tunus - Fiji | Plus FIFA
AFC Şampiyonlar Ligi
16:45 | Nasaf Qarshi - Al Wahda | Spor Smart - Spor Smart HD
19:00 | Tractor Sazi - Al Shorta | Spor Smart - Spor Smart HD
19:00 | Al Duhail - Al Ahli Dubai | Smart Spor 2 - Spor Smart 2
21:15 | Al Gharafa - Al Hilal | Spor Smart - Spor Smart HD
Trendyol 1. Lig
17:00 | Iğdırspor - Bandırmaspor | TRT Spor - Bein Sports 2
20:00 | Esenler Erokspor - Çorum FK | TRT Spor - Bein Sports Max 1
Trendyol Süper Lig
20:00 | Eyüpspor - Antalyaspor | Bein Sports 3
20:00 | Alanyaspor - Gaziantep FK | Bein Sports 1
20:00 | Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük | Bein Sports 2
İtalya Serie A
20:30 | Sassuolo - Genoa | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
22:45 | Lazio - Cagliari | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
Azerbaycan Premier Ligi
18:30 | Sabah Bakü - Qabala | CBC Sport
İspanya La Liga
23:00 | Real Oviedo - Osasuna | S Sport - S Sport Plus
İspanya La Liga 2
22:30 | Valladolid - Granada | S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
23:00 | Sunderland - Everton | Bein Sports 3
İngiltere FA Cup
22:30 | Tamworth - Leyton Orient | tabii Spor