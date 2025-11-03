Windows kullananlar dikkat: 10 yıllık hata sonunda düzeltildi

Windows kullanıcılarının yıllardır baş belası olan bir sorun nihayet tarihe karıştı. Microsoft, Windows 11’in yeni 25H2 sürümüyle birlikte “Güncelle ve kapat” seçeneğinin düzgün çalışmamasına yol açan hatayı giderdi. Yani artık bu seçeneğe bastığınızda bilgisayar gerçekten kapanıyor; yeniden başlatma ekranına dönmüyor.

ON YILLIK İNATÇI HATA

Bu kronik problem, neredeyse 10 yıldır milyonlarca kullanıcıyı sinir ediyordu. Windows 10’dan bu yana devam eden hata, bilgisayarı kapatmak isteyenleri istemeden yeniden başlatma ekranına yönlendiriyordu.

Microsoft, sonunda bu döngüye neden olan hatayı Windows 11’in 25H2 Build 26200.7019 (ve 24H2 için 26100.7019) sürümünde ortadan kaldırmayı başardı. Güncelleme notlarında da açıkça belirtiliyor: “Güncelle ve kapat seçeneğinin güncellemeden sonra bilgisayarınızı gerçekten kapatmamasına neden olabilecek temel sorun giderildi.”

SORUNUN KAYNAĞI SERVİCİNG STACK ÇIKTI

Microsoft, hatanın teknik ayrıntılarını fazla paylaşmadı. Ancak sorun, işletim sisteminin “Servicing Stack” olarak bilinen güncelleme altyapısından kaynaklanıyordu.

Basit görünen bu işlem aslında iki aşamalı: önce güncellemeler yükleniyor, sonra bilgisayar kapanıyor. Fakat bazı durumlarda sistem dosyaları kilitlendiği için bu süreç “çevrimdışı bakım” moduna geçiyor ve işlem tamamlandığında bilgisayar kapanmak yerine yeniden başlatılıyordu.