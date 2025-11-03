İsrail şimdi de otomobillerden korkmaya başladı! İlk yasak geldi

Israel Hayom'un haberine göre uygulama, Genelkurmay Başkanlığı’nın doğrudan talimatıyla yürütülüyor. Güvenlik birimlerinin, bazı Çin araçlarının dahili sistemleri üzerinden hassas bilgilerin dışarı sızdırılabileceği veya istihbarat amaçlı kullanılabileceği yönündeki incelemeleri bu kararda etkili oldu.

İSRAİL'İ 'ÇİN' KORKUSU SARDI

Aslında bu hamle, İsrail’in daha önce Çin yapımı araçların askeri üs girişine getirdiği yasağın bir devamı niteliğinde. Şimdi ise süreç daha da genişletiliyor.

İlk etapta, “gizli operasyonlarda görev alan” ya da “hassas bilgilere erişimi bulunan” subayların araçları geri çağrılıyor. Planlamaya göre 2026’nın ilk çeyreği bitmeden bu önlem tüm subayları kapsayacak.

Yetkililer, bazı Çin üretimi araçlarda sürücünün ya da ithalatçının kontrolü dışında çalışan kamera, mikrofon ve sensör sistemlerinin tespit edildiğini söylüyor. Bu donanımların, dış sunuculara veri iletebildiği belirtiliyor.

IDF cephesi konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da, kararın yalnızca yerel değil küresel bir eğilimle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Nitekim ABD ve Birleşik Krallık da geçtiğimiz dönemde Çin araçlarının güvenlik açısından hassas bölgelere girişini yasaklamıştı.