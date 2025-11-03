Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

İsrail şimdi de otomobillerden korkmaya başladı! İlk yasak geldi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Çin menşeli araçlardan korkmaya başladı. Ordunun, bazı akıllı sistemlerin gözetleme ya da bilgi aktarımı yapabileceği gerekçesiyle subaylara tahsis edilen Çin yapımı araçları toplamaya başladığı bildirildi.

Serhat Yıldız
03.11.2025
17:09
03.11.2025
17:09

Israel Hayom'un haberine göre uygulama, Genelkurmay Başkanlığı’nın doğrudan talimatıyla yürütülüyor. birimlerinin, bazı Çin araçlarının dahili sistemleri üzerinden hassas bilgilerin dışarı sızdırılabileceği veya amaçlı kullanılabileceği yönündeki incelemeleri bu kararda etkili oldu.

İSRAİL'İ 'ÇİN' KORKUSU SARDI

Aslında bu hamle, ’in daha önce yapımı araçların üs girişine getirdiği yasağın bir devamı niteliğinde. Şimdi ise süreç daha da genişletiliyor.

İsrail şimdi de otomobillerden korkmaya başladı! İlk yasak geldi

İlk etapta, “gizli operasyonlarda görev alan” ya da “hassas bilgilere erişimi bulunan” subayların araçları geri çağrılıyor. Planlamaya göre 2026’nın ilk çeyreği bitmeden bu önlem tüm subayları kapsayacak.

Yetkililer, bazı Çin üretimi araçlarda sürücünün ya da ithalatçının kontrolü dışında çalışan kamera, mikrofon ve sensör sistemlerinin tespit edildiğini söylüyor. Bu donanımların, dış sunuculara veri iletebildiği belirtiliyor.

İsrail şimdi de otomobillerden korkmaya başladı! İlk yasak geldi

IDF cephesi konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da, kararın yalnızca yerel değil küresel bir eğilimle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Nitekim ABD ve Birleşik Krallık da geçtiğimiz dönemde Çin araçlarının güvenlik açısından hassas bölgelere girişini yasaklamıştı.

