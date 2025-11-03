Elazığ'da feci olay! Beton mikseri göle uçtu

Elazığ'nın Sivrice ilçesinde, E.A. idaresindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hazar Gölü'ne uçtu. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.