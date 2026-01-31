Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En çok yastıkaltı altını olan şehirler belli oldu! Meğer altın zengini olduklarını kimse bilmiyormuş

Ocak 31, 2026 14:01
1
En çok yastıkaltı altını olan şehirler

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıldığı şu günlerde, altın yatırımı da her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yatırımcılar ellerindeki nakitleri fiziki altın olarak değerlendirirken, uzmanlar yastıkaltı altınların ekonomide büyük bir rol oynadığına dikkat çekiyor. BDDK tarafından paylaşılan veriler ise bazı şehirlerde yastıkaltı altın seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi…

2
En çok yastıkaltı altını olan şehirler belli oldu! Meğer altın zengini olduklarını kimse bilmiyormuş

Altın yatırımı ne şekilde olursa olsun kazandırıyor. Yatırımcıların bazıları dijital altın ile parasını koruma altına alırken, pek çok halâ fiziki altına yöneliyor. Bu altınlar atıl vaziyette bir kenarda beklerken ekonomistler bu durumun bir sorun oluşturduğuna dikkat çekiyor. Diğer yandan çalınma riski taşışa da bazı şehirlerde vatandaşların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan verilerle en çok yastıkaltı altını olan şehirler de belli oldu. Listenin zirvesindeki şehri kimse tahmin edemedi…

3
En çok yastıkaltı altını olan şehirler belli oldu! Meğer altın zengini olduklarını kimse bilmiyormuş

Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde yapılan görkemli düğünlerde gelinlere kilolarca altın takılıyor. Aynı zamanda yurdun pek çok bölgesinde de kadınların en çok tercih ettiği aksesuarların başında altın bilezikler geliyor. Milyonlarca lira değerinde olan bu bilezikler mecbur kalmadıkça bozdurulmazken, işin ekonomik yönünden bakıldığında iktisadi sistemin dışında kalan altınlar atıl duran servet olarak görülüyor. Yastıkaltı altının özellikle bol takılı düğünler nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerinde olduğu düşünülürken BDDK’nın paylaştığı veriler bu tahminlerin çok yanlış olduğunu gösterdi. Hatta öyle ki bu iller en çok yastıkaltı altını olan şehirler listesinde ilk 10’a bile giremedi…

4
ESKİŞEHİR

EN ÇOK YASTIKALTI ALTINI OLAN ŞEHİRLER

10)  ESKİŞEHİR

16,37 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

5
MANİSA

9)  MANİSA

16,50 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

6
MERSİN

8)  MERSİN

20,46 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

7
MUĞLA

7)  MUĞLA

20,50 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

8
BALIKESİR

6)  BALIKESİR

20,74 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

9
ADANA

5)  ADANA

22,40 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

10
KONYA

4)  KONYA

29,50 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

11
KOCAELİ

3)  KOCAELİ

34,73 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

12
ANTALYA

2)  ANTALYA

43.64 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

13
BURSA

1)  BURSA

42.85 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.