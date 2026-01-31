En çok yastıkaltı altını olan şehirler belli oldu! Meğer altın zengini olduklarını kimse bilmiyormuş

Kategoriler
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıldığı şu günlerde, altın yatırımı da her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yatırımcılar ellerindeki nakitleri fiziki altın olarak değerlendirirken, uzmanlar yastıkaltı altınların ekonomide büyük bir rol oynadığına dikkat çekiyor. BDDK tarafından paylaşılan veriler ise bazı şehirlerde yastıkaltı altın seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi…
Altın yatırımı ne şekilde olursa olsun kazandırıyor. Yatırımcıların bazıları dijital altın ile parasını koruma altına alırken, pek çok halâ fiziki altına yöneliyor. Bu altınlar atıl vaziyette bir kenarda beklerken ekonomistler bu durumun bir sorun oluşturduğuna dikkat çekiyor. Diğer yandan çalınma riski taşışa da bazı şehirlerde vatandaşların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan verilerle en çok yastıkaltı altını olan şehirler de belli oldu. Listenin zirvesindeki şehri kimse tahmin edemedi…
Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde yapılan görkemli düğünlerde gelinlere kilolarca altın takılıyor. Aynı zamanda yurdun pek çok bölgesinde de kadınların en çok tercih ettiği aksesuarların başında altın bilezikler geliyor. Milyonlarca lira değerinde olan bu bilezikler mecbur kalmadıkça bozdurulmazken, işin ekonomik yönünden bakıldığında iktisadi sistemin dışında kalan altınlar atıl duran servet olarak görülüyor. Yastıkaltı altının özellikle bol takılı düğünler nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerinde olduğu düşünülürken BDDK’nın paylaştığı veriler bu tahminlerin çok yanlış olduğunu gösterdi. Hatta öyle ki bu iller en çok yastıkaltı altını olan şehirler listesinde ilk 10’a bile giremedi…
10) ESKİŞEHİR
16,37 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
9) MANİSA
16,50 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
8) MERSİN
20,46 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
7) MUĞLA
20,50 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
6) BALIKESİR
20,74 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
5) ADANA
22,40 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
4) KONYA
29,50 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
3) KOCAELİ
34,73 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
2) ANTALYA
43.64 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR
1) BURSA
42.85 MİLYAR TL DEĞERİNDE YASTIKALTI ALTINI VAR