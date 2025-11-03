Uçan otomobiller için dünyanın ilk özel hattı kuruldu: Çinli devden tarihi adım

Xpeng Motors'un iştiraki Aridge, Huangpu Bölgesi'ndeki Guangzhou tesisinden ilk "Land Carrier" modüler uçan arabasını piyasaya sürdü ve şirketin dünyanın ilk seri üretim uçan araba hattı olarak adlandırdığı birimin lansmanını gerçekleştirdi.

TEST UÇUŞLARI BAŞLIYOR, TESLİMATLAR SENEYE

Car News China'nın haberine göre üretilen ilk araçlar, performans ve üretim süreçlerinin doğrulanması amacıyla deneysel test uçuşlarında kullanılacak. Elde edilecek sonuçlar ışığında, tam ölçekli teslimatların ise gelecek yıl başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 120 bin metrekarelik devasa bir alana yayılan tesis, Xpeng'in kara ve hava araçları olarak ayrılabilen modüler uçan otomobillerini üretmek üzere tasarlandı.

Modüler yapının kara modülü yani "ana araç", altı tekerlekli, üç akslı bir konfigürasyona ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Hem yük taşıma kapasitesi hem de arazi yeteneği sunuyor.

Yaklaşık 5.5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olan kara modülü, standart park alanlarına sığabiliyor. Üstelik geleneksel bir sürücü belgesiyle kullanılabilecek.

Hava modülü ise elektrikle çalışan, altı rotorlu, çift kanallı bir tasarıma sahip. Karbon fiber gövde ve rotor kanatları ile hem sağlamlık hem de hafiflik dengesi kuruldu. Hava aracı, uçuş için geniş bir görüş alanı sunan 270 derecelik panoramik bir kokpite sahip.

Tesiste; kompozit, itki, montaj, boyama ve nihai entegrasyon olmak üzere beş ana atölye bulunuyor.

Kompozit atölyesi: Karbon fiber bileşenler (kollar, rotor kanatları, zemin panelleri) burada üretiliyor. Yıllık 300 tonluk hedefiyle dünyanın en büyük havacılık karbon fiber bileşen tesislerinden biri olma özelliği taşıyor.

İtki atölyesi: Elektrikli tahrik ve rotorlar için entegre montaj ve test hattını kullanan atölyede, kaldırma ve uçuş kontrol üniteleri monte edilip test ediliyor. Tüm bileşenler için otomatik izlenebilirlik mevcut.

Montaj atölyesi: Gövde bileşenleri, perçinleme ve yapıştırma gibi soğuk bağlantı teknikleriyle birleştiriliyor.

Boyama atölyesi: Esnek, yüksek otomasyonlu bir hatta "8C6B" çok katmanlı püskürtme işlemi kullanılıyor.

Nihai montaj birimi: Burada dokuz ana sistem entegre ediliyor ve tasarım ile uçuşa elverişlilik standartlarını karşılamak için testler gerçekleştiriliyor. Otonom sürüş, uçuş kontrolü ve ağırlık merkezi ölçümlerini otomatik olarak test eden bulut tabanlı bir kalibrasyon sistemi kullanılıyor.

"Land Carrier" hem manuel hem de otonom uçuş modlarını destekliyor. Manuel kontrol, tek elle çalıştırma için tek çubuklu bir sistem kullanırken otonom mod; akıllı rota planlama, önceden ayarlanmış yollar boyunca otomatik uçuş, tek düğmeli kalkış ve dönüş, 3D kompozit görüş ve iniş yardımı gibi özellikler sunuyor.