Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uçan otomobiller için dünyanın ilk özel hattı kuruldu: Çinli devden tarihi adım

Çinli şirket Aridge, Guangzhou'da tesisinde ilk "Land Carrier" modüler uçan otomobilini üreterek dünyanın ilk seri üretim hattını faaliyete geçirdi. Modüler araç, standart bir ehliyetle kullanılabilen altı tekerlekli bir kara taşıtı ve karbon fiber gövdeye sahip, altı rotorlu elektrikli bir hava aracından oluşuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 16:52

Xpeng Motors'un iştiraki Aridge, Huangpu Bölgesi'ndeki tesisinden ilk "Land Carrier" modüler uçan arabasını piyasaya sürdü ve şirketin dünyanın ilk seri üretim uçan araba hattı olarak adlandırdığı birimin lansmanını gerçekleştirdi.

TEST UÇUŞLARI BAŞLIYOR, TESLİMATLAR SENEYE

Car News China'nın haberine göre üretilen ilk araçlar, performans ve üretim süreçlerinin doğrulanması amacıyla deneysel test uçuşlarında kullanılacak. Elde edilecek sonuçlar ışığında, tam ölçekli teslimatların ise gelecek yıl başlaması bekleniyor.

Uçan otomobiller için dünyanın ilk özel hattı kuruldu: Çinli devden tarihi adım

Yaklaşık 120 bin metrekarelik devasa bir alana yayılan tesis, Xpeng'in kara ve hava araçları olarak ayrılabilen modüler uçan otomobillerini üretmek üzere tasarlandı.

Modüler yapının kara modülü yani "ana araç", altı tekerlekli, üç akslı bir konfigürasyona ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Hem yük taşıma kapasitesi hem de arazi yeteneği sunuyor.

Yaklaşık 5.5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olan kara modülü, standart park alanlarına sığabiliyor. Üstelik geleneksel bir sürücü belgesiyle kullanılabilecek.

Uçan otomobiller için dünyanın ilk özel hattı kuruldu: Çinli devden tarihi adım

Hava modülü ise elektrikle çalışan, altı rotorlu, çift kanallı bir tasarıma sahip. Karbon fiber gövde ve rotor kanatları ile hem sağlamlık hem de hafiflik dengesi kuruldu. Hava aracı, uçuş için geniş bir görüş alanı sunan 270 derecelik panoramik bir kokpite sahip.

Tesiste; kompozit, itki, montaj, boyama ve nihai entegrasyon olmak üzere beş ana atölye bulunuyor.

Kompozit atölyesi: Karbon fiber bileşenler (kollar, rotor kanatları, zemin panelleri) burada üretiliyor. Yıllık 300 tonluk hedefiyle dünyanın en büyük havacılık karbon fiber bileşen tesislerinden biri olma özelliği taşıyor.

Uçan otomobiller için dünyanın ilk özel hattı kuruldu: Çinli devden tarihi adım

İtki atölyesi: Elektrikli tahrik ve rotorlar için entegre montaj ve test hattını kullanan atölyede, kaldırma ve uçuş kontrol üniteleri monte edilip test ediliyor. Tüm bileşenler için otomatik izlenebilirlik mevcut.

Montaj atölyesi: Gövde bileşenleri, perçinleme ve yapıştırma gibi soğuk bağlantı teknikleriyle birleştiriliyor.

Boyama atölyesi: Esnek, yüksek otomasyonlu bir hatta "8C6B" çok katmanlı püskürtme işlemi kullanılıyor.

Uçan otomobiller için dünyanın ilk özel hattı kuruldu: Çinli devden tarihi adım

Nihai montaj birimi: Burada dokuz ana sistem entegre ediliyor ve tasarım ile uçuşa elverişlilik standartlarını karşılamak için testler gerçekleştiriliyor. Otonom sürüş, uçuş kontrolü ve ağırlık merkezi ölçümlerini otomatik olarak test eden bulut tabanlı bir kalibrasyon sistemi kullanılıyor.

"Land Carrier" hem manuel hem de otonom uçuş modlarını destekliyor. Manuel kontrol, tek elle çalıştırma için tek çubuklu bir sistem kullanırken otonom mod; akıllı rota planlama, önceden ayarlanmış yollar boyunca otomatik uçuş, tek düğmeli kalkış ve dönüş, 3D kompozit görüş ve iniş yardımı gibi özellikler sunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknoloji 5G hakkında bilinmeyenler
Toyota enflasyona dur dedi! Bu modellere kasım ayında zam yok (Toyota fiyat listesi Kasım 2025)
ETİKETLER
#elektrikli araç
#guangzhou
#Uçan Araba
#Modüler Tasarım
#Xpeng Motors
#Geleceğin Araçları
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.