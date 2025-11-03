İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama

Kategoriler
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklandı.
Saat 15.35’te meydana gelen deprem; Balıkesir ve çevre illerde ve İstanbul’da da hissedildi. Depremin derinliği ise 11,2 kilometre olarak ölçüldü.
https://x.com/DepremDairesi/status/1985326848608211139
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem sonrası yaptığı açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından gözler yine uzmanlara çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamada, "Bu depremin çok etkili olacağını zannetmiyorum" dedi.