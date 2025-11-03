Menü Kapat
Benim Sayfam
18°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 16:40

'da oldu. 'ın verilerine göre; 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklandı.

İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Saat 15.35’te meydana gelen deprem; Balıkesir ve çevre illerde ve ’da da hissedildi. Depremin derinliği ise 11,2 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1985326848608211139

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem sonrası yaptığı açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

İstanbul'da da hissedilen Sındırgı depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından gözler yine uzmanlara çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamada, "Bu depremin çok etkili olacağını zannetmiyorum" dedi.

#istanbul
#deprem
#afad
#balıkesir
#Sındırgı
#Gündem
