Kahvehanede dehşet! Tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü: Lastiğini şişirirken yakalandı

Adana'da bir kahvehanede oturan 53 yaşındaki Sabahattin Mumcuoğlu'nun yanına gelen 76 yaşındaki M.Ç., henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etmek istedi. M.Ç., silahın tutukluk yapması üzerine kahvehaneden kaçan Mumcuoğlu'nu kovalamaya başladı.

Zanlı M.Ç, daha sonra peşinden gittiği Mumcuoğlu'na yeniden doldurduğu tüfekle ateş edip otomobille bölgeden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

ARACIN LASTİĞİNE HAVA BASARKEN YAKALANDI

Polis şüpheliyi Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi D 400 kara yolunda lastiği patlayan aracına hava basmaya girdiği akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

CİNAYETTE KULLANILAN SİLAH DA ARAÇTAN ÇIKTI

Ekipler, saldırıda kullanılan silahı da araçta buldu. Cinayet zanlısı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mumcuoğlu'nun cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.