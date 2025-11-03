Menü Kapat
18°
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kahvehanede dehşet! Tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü: Lastiğini şişirirken yakalandı

Adana’da kahvehanede çıkan tartışmada bir kişi, kavga etti şahsa aracından aldığı av tüfeğiyle ateş açmak istedi. Cinayet zanlısı, silah tutukluk yapınca kaçmaya çalışan kişiyi yeniden doldurduğu tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, otomobilinin lastiğini şişirmek için girdiği bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

AA, İHA
03.11.2025
15:37
03.11.2025
15:37

'da bir kahvehanede oturan 53 yaşındaki Sabahattin Mumcuoğlu'nun yanına gelen 76 yaşındaki M.Ç., henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etmek istedi. M.Ç., silahın tutukluk yapması üzerine kahvehaneden kaçan Mumcuoğlu'nu kovalamaya başladı.

Kahvehanede dehşet! Tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü: Lastiğini şişirirken yakalandı

Zanlı M.Ç, daha sonra peşinden gittiği Mumcuoğlu'na yeniden doldurduğu tüfekle ateş edip otomobille bölgeden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kahvehanede dehşet! Tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü: Lastiğini şişirirken yakalandı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahvehanede dehşet! Tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü: Lastiğini şişirirken yakalandı

ARACIN LASTİĞİNE HAVA BASARKEN YAKALANDI

Polis şüpheliyi Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi D 400 kara yolunda lastiği patlayan aracına hava basmaya girdiği akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kahvehanede dehşet! Tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü: Lastiğini şişirirken yakalandı

CİNAYETTE KULLANILAN SİLAH DA ARAÇTAN ÇIKTI

Ekipler, saldırıda kullanılan silahı da araçta buldu. zanlısı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mumcuoğlu'nun cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

