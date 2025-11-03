Menü Kapat
İstanbul
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Minguzzi cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde gerekçeli karar açıklandı. U.B. ve B.B. kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 13:35

Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen cinayetinde gerekçeli karar açıklandı. U.B. ve B.B. suçundan cezası aldı. İki cani de yaşları sebebiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Minguzzi cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İSTİNAFA BAŞVURDU

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, "suça sürüklenen çocuklar" sıfatıyla yargılanan A.Ö. ve M.A.D. hakkında verilen beraat ve tahliye kararının kaldırılması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada, eylemi gerçekleştiren B.B. ve U.B'nin asli fail olarak yakalandıkları ve tutuklandıkları belirtildi.

Minguzzi cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!

Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan M.A.D. ile A.Ö'nün de yakalanarak tutuklandıkları aktarılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 21 Ekim'de B.B. ve U.B'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildiği ancak A.Ö. ve M.A.D'nin "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraat ve tahliye edildikleri anımsatıldı.

Açıklamada, mahkemenin gerekçeli kararının 28 Ekim'de başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine aynı gün ivedi olarak A.Ö. ve M.A.D'nin beraat ve tahliye kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu bildirildi.

