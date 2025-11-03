Okul servisi uçuruma uçtu! 13 öğrenciden 1'inin durumu kritik

Dedemli Mahallesi'nden lise öğrencilerini Gezlevi Mahallesindeki Korualan Anadolu Lisesine taşıyan İ.Y. idaresindeki 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi sabah saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

1 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR!

Kazada, minibüste bulunan 13 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarıyla uçurumdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Bozkır ve Hadim Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 öğrenci hava ambulansı ile 3 öğrenci ise kara ambulansıyla Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.