Bolu'da feci kaza! 9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Çok sayıda yaralı da var

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Tatlar köyü mevkiinde meydana gelen kazada; Mustafa Ensari yönetimindeki cip, emniyet şeridinde duran Aydın Kahraman idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Kahraman'ın kullandığı otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Otomobilde bulunan Sadi Aydın, Yakup Aydın, Songül Aydın ve sürücü Aydın Kahraman yaralandı.
Araçta bulunan Ömer Mahir Aydın (9) ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, otoyol jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.