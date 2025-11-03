Bolu'da feci kaza! 9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Çok sayıda yaralı da var

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Tatlar köyü mevkiinde meydana gelen kazada; Mustafa Ensari yönetimindeki cip, emniyet şeridinde duran Aydın Kahraman idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kahraman'ın kullandığı otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Otomobilde bulunan Sadi Aydın, Yakup Aydın, Songül Aydın ve sürücü Aydın Kahraman yaralandı.

MİNİK ÖMER'İN KAHREDEN ÖLÜMÜ

Araçta bulunan Ömer Mahir Aydın (9) ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, otoyol jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.