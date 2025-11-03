Hesaplardan bir anda 4 bin TL çekildi! Uzmanlardan uyarı geldi

Almanya'da birçok kişinin habersiz bir şekilde hesaplarından 89,90 euro yani yaklaşık 4 bin 350 TL para çekildi. Hesabından para çekilenler, hiçbir sözleşme ya da herhangi bir hizmet almamalarına rağmen 'Megatipp Emergency Call Services TR' isimli bir şirket tarafından mağdur olduklarını söylediler.

Alman basınında yer alan haberlere göre, uzmanlar devreye girdi ve halka uyarılarda bulundu. Tüketici örgütleri ve uzmanlar, benzer bir durumla karşılaşanların vakit kaybetmeden işlem yapması gerektiği belirtildi. Haberlerde de ne yapmaları gerektiğine dair bilgiler yer aldı.

FARKLI BÖLGE, HER YAŞTAN İNSANLAR

Hesabından para çekilen kişiler incelendiğinde farklı bölgelerde ve her yaştan insanlar oldukları fark edildi. Şirket 'önlem kartı' adı altında bir ürün pazarlıyor. Bunu vorsorge-karte.com adlı internet sitesi üzerinden gerçekleştiriyor. Fakat Tüketici Hakları Merkezi, birçok kişinin bu kartı sipariş etmediğini ve şirketin adreslerinin Malta, Türkiye ve Almanya’daki posta kutularına yönlendirdiğini belirtti.

UZMANLARDAN UYARI!

Uzmanlar, ''Telefonla gelen tanıtım ya da çekiliş çağrılarına banka bilgilerinizi asla vermeyin'' diyerek uyarılarda bulundular. Şüpheli aramaları veya mesajları kayıt altına alın ve durumu ilgili tüketici kuruluşlarına ya da yetkili makamlara bildirin. İnternetten yapılan alışveriş veya aboneliklerde, ödemenin hangi firma tarafından alınacağını ve sözleşme şartlarını dikkatle inceleyin.

Bankanızdan gelen e-postaları ve mesajları doğrulamadan işlem yapmayın. Dolandırıcılar, sahte bildirimlerle hesap bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilir.