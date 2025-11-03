Menü Kapat
TGRT Haber
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Hesaplardan bir anda 4 bin TL çekildi! Uzmanlardan uyarı geldi

Almanya'da çok sayıda kişinin hesabından izinsiz 89,90 yani yaklaşık 4 bin 350 TL para çekildi. Uzmanlar, dolandırıcılıktan nasıl korunacakları konusunda halka uyarılarda bulundu.

Hesaplardan bir anda 4 bin TL çekildi! Uzmanlardan uyarı geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 16:43

Almanya'da birçok kişinin habersiz bir şekilde hesaplarından 89,90 euro yani yaklaşık 4 bin 350 TL para çekildi. Hesabından para çekilenler, hiçbir sözleşme ya da herhangi bir hizmet almamalarına rağmen 'Megatipp Emergency Call Services TR' isimli bir şirket tarafından mağdur olduklarını söylediler.

Alman basınında yer alan haberlere göre, uzmanlar devreye girdi ve halka uyarılarda bulundu. Tüketici örgütleri ve uzmanlar, benzer bir durumla karşılaşanların vakit kaybetmeden işlem yapması gerektiği belirtildi. Haberlerde de ne yapmaları gerektiğine dair bilgiler yer aldı.

Hesaplardan bir anda 4 bin TL çekildi! Uzmanlardan uyarı geldi

FARKLI BÖLGE, HER YAŞTAN İNSANLAR

Hesabından para çekilen kişiler incelendiğinde farklı bölgelerde ve her yaştan insanlar oldukları fark edildi. Şirket 'önlem kartı' adı altında bir ürün pazarlıyor. Bunu vorsorge-karte.com adlı internet sitesi üzerinden gerçekleştiriyor. Fakat Merkezi, birçok kişinin bu kartı sipariş etmediğini ve şirketin adreslerinin Malta, Türkiye ve Almanya’daki posta kutularına yönlendirdiğini belirtti.

Hesaplardan bir anda 4 bin TL çekildi! Uzmanlardan uyarı geldi

UZMANLARDAN UYARI!

Uzmanlar, ''Telefonla gelen tanıtım ya da çekiliş çağrılarına banka bilgilerinizi asla vermeyin'' diyerek uyarılarda bulundular. Şüpheli aramaları veya mesajları kayıt altına alın ve durumu ilgili tüketici kuruluşlarına ya da yetkili makamlara bildirin. İnternetten yapılan alışveriş veya aboneliklerde, ödemenin hangi firma tarafından alınacağını ve sözleşme şartlarını dikkatle inceleyin.

Bankanızdan gelen e-postaları ve mesajları doğrulamadan işlem yapmayın. Dolandırıcılar, sahte bildirimlerle hesap bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'dan 200 milyon euroluk dev yatırım! Dünyanın en büyüğü olacak
Almanya savaş hazırlığında: 'Stok yapın!' çağrısı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#ödeme
#güvenlik
#finans
#tüketici hakları
#Yasal
#Online Güvenlik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
