TOKİ genç başvuru şartları belli oldu! Kimler başvurabilecek?

81 ilde uygulanacak olan TOKİ 500 bin sosyal konut için bekleyiş devam ederken genç başvuru şartları da belli oldu. Binlerce kişinin başvuracağı sosyal konut projesinde detaylar duyuruldu.

TOKİ GENÇ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

TOKİ tarafından paylaşılan kılavuzda yer alan bilgilere göre gençler için başvuru şartları şöyle:

"Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecek. "

TOKİ GENÇ BAŞVURU KONTENJAN SAYISI

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazi’lere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacaktır, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.



3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20’si kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20’i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT GENÇ KATEGORİSİ HANGİ EVLER VERİLECEK?

1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)

2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)

7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sosyal konut kampanyasında tarihler belli oldu. İşte süreç:

Başvuruların Toplanması

10.11.2025 - 19.12.2025

Hak Sahibi Belirleme Kura Tarihi

29.12.2025 - 27.02.2026

Projelerin İhale Edilmeye Başlanması

Kasım 2025 yılı itibarıyla

Konut Belirleme Kuralarının Çekilmeye Başlanması

Şubat 2026 yılı itibarıyla

Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması

Şubat 2026 yılı itibarıyla

Konutların Teslim Edilmeye Başlanması

Mart 2027 yılı itibarıyla