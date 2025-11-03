TOKİ genç başvuru şartları belli oldu! Kimler başvurabilecek?

Kategoriler
81 ilde uygulanacak olan TOKİ 500 bin sosyal konut için bekleyiş devam ederken genç başvuru şartları da belli oldu. Binlerce kişinin başvuracağı sosyal konut projesinde detaylar duyuruldu.
TOKİ tarafından paylaşılan kılavuzda yer alan bilgilere göre gençler için başvuru şartları şöyle:
"Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecek. "
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazi’lere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacaktır, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20’si kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20’i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
Sosyal konut kampanyasında tarihler belli oldu. İşte süreç:
Başvuruların Toplanması
10.11.2025 - 19.12.2025
Hak Sahibi Belirleme Kura Tarihi
29.12.2025 - 27.02.2026
Projelerin İhale Edilmeye Başlanması
Kasım 2025 yılı itibarıyla
Konut Belirleme Kuralarının Çekilmeye Başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla
Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması
Şubat 2026 yılı itibarıyla
Konutların Teslim Edilmeye Başlanması
Mart 2027 yılı itibarıyla