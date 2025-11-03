Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TOKİ genç başvuru şartları belli oldu! Kimler başvurabilecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasının başvuruları 10 Kasım itibarıyla başlayacak. Vatandaşlar başvuru ücretini ödedikten sonra 19 Aralık'a kadar başvuru yapacak olan gençler ise TOKİ genç başvuru şartları nedir araştırmasına başladı. Gençler için verilecek olan konut, kontenjan sayısı da duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ genç başvuru şartları belli oldu! Kimler başvurabilecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 16:23

81 ilde uygulanacak olan 500 bin için bekleyiş devam ederken genç başvuru şartları da belli oldu. Binlerce kişinin başvuracağı sosyal konut projesinde detaylar duyuruldu.

TOKİ GENÇ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

TOKİ tarafından paylaşılan kılavuzda yer alan bilgilere göre gençler için başvuru şartları şöyle:

"Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecek. "

TOKİ genç başvuru şartları belli oldu! Kimler başvurabilecek?

TOKİ GENÇ BAŞVURU KONTENJAN SAYISI

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazi’lere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacaktır, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

TOKİ genç başvuru şartları belli oldu! Kimler başvurabilecek?


3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20’si kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20’i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

TOKİ genç başvuru şartları belli oldu! Kimler başvurabilecek?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT GENÇ KATEGORİSİ HANGİ EVLER VERİLECEK?

1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

TOKİ genç başvuru şartları belli oldu! Kimler başvurabilecek?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sosyal konut kampanyasında tarihler belli oldu. İşte süreç:

Başvuruların Toplanması
10.11.2025 - 19.12.2025

Hak Sahibi Belirleme Kura Tarihi
29.12.2025 - 27.02.2026

Projelerin İhale Edilmeye Başlanması
Kasım 2025 yılı itibarıyla

Konut Belirleme Kuralarının Çekilmeye Başlanması
Şubat 2026 yılı itibarıyla

Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması
Şubat 2026 yılı itibarıyla

Konutların Teslim Edilmeye Başlanması
Mart 2027 yılı itibarıyla

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ 500 bin sosyal konut kategorilere göre kontenjan sayısı
TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl alınır nereye başvurmalı?
ETİKETLER
#toki
#kura
#sosyal konut
#Konut Başvurusu
#Genç Başvuru Şartları
#500 Bin Konut
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.