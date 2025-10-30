TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl alınır nereye başvurmalı?

TOKİ 500 bin sosyal konut müracaatları 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.

Bu evler devlet garantisiyle yüzde 10 ön ödeme ve 240 ay taksitle satışa sunulacak.

Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ancak şehit yakınları ile terör, harp ve vazife malulleri başvuru ücretinden muaf olacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara yatırılan tutar geri ödenecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru bedeli iadesine ilişkin ayrıntılar henüz duyurulmadı.

Ancak 2022’de TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapıp hak sahibi olamayan kişilerin iade ödemeleriyle ilgili TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.”