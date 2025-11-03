Almanya'dan 200 milyon euroluk dev yatırım! Dünyanın en büyüğü olacak

Alman enerji şirketi MVV Energie AG ve Strabag Umwelttechnik GmbH, Baden-Württemberg eyaletinde bulunan 2,1 GW'lık Grosskraftwerk Mannheim kömür santrali tesisinde 162 MW gücünde bir endüstriyel ısı pompası kurmayı planlıyor. Tamamlandığında, söz konusu ısı pompası dünyanın en büyük sistemi olma özelliğini taşıyacak.

200 MİLYON EUROLUK PROJE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

200 milyon euro maliyetli olacak projenin finansmanı, Almanya'nın verimli ısıtma ağları için federal fonlama programı (BEW) tarafından sağlanıyor.

Strabag tarafından yapılan açıklamaya göre, büyük ölçekli ısı pompası her biri 82,5 MW gücünde iki ayrı modülden oluşacak. Sistem, ısı kaynağı olarak Ren Nehri suyunu kullanacak ve doğal soğutucu izobütan aracılığıyla 130°C'ye kadar sıcaklıkta bölgesel ısı üretecek.

İnşaat çalışmalarının ise 2026 yılının ortalarında başlaması planlanıyor. Tesisin ticari faaliyetlerine 2028 yılının kış aylarında başlaması bekleniyor. MVV Energie AG, aynı yerde 2023'te 20 MW gücünde bir nehir kaynaklı ısı pompası zaten kurmuştu.

ISITMA DÖNGÜSÜ NASIL İŞLEYECEK?

MVV Energie yetkilileri, Mannheim'daki Ren Nehri suyunun yaz aylarında 25°C'ye kadar, kış aylarında ise yaklaşık 5°C civarında olduğunu belirtti. Termal enerji, ısı pompasındaki soğutucuyu buharlaştırmak için yeterli olurken, Ren Nehri suyunun sıcaklığını yaklaşık 2°C ila 5°C kadar düşürecek.

Daha sonra soğutucu buhar, basıncı ve sıcaklığı artırmak için elektrikle çalışan bir kompresör kullanılarak sıkıştırılacak. Soğutucu buharın oluşturduğu ısı, bir ısı eşanjöründe yoğuşma yoluyla bölgesel ısıtma suyuna aktarılacak ve bu süreç 83°C ila 99°C arasında sıcak su üretimi sağlayacak.

Soğutucu sıvılaşarak ısı eşanjöründe tekrar genleşir. Ardından soğur ve düşük sıcaklıktaki nehir suyundan termal enerjiyi emerek yeni bir döngüye başlar.