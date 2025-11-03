Galatasaray'dan ikinci Singo operasyonu! Devre arasında geliyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Berabere biten mücadelede, Davinson Sanchez'in cezalı olması ve Wilfried Singo'nun sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Mario Lemina stoper pozisyonunda görev yaptı. Stoper rotasyonunda problemler yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde bu problemi çözmek istiyor.

SOL STOPERDE SİNGO TARİFESİ

Galatasaray yaz transfer döneminde Monaco'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Singo'yu renklerine bağladı. Hem sağ stoper hem de sağ bek oynayabilen Singo gösterdiği performans ile hem teknik direktör Okan Buruk'un hem de yönetimin beğenisini kazandı.

Galatasaray sol stoperde de Singo benzeri bir transfer operasyonu yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar hem bek hem de stoper oynayabilen atletik bir savunma oyuncusu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

OSİMHEN'İN VATANDAŞI GALATASARAY YOLCUSU

Nijerya basınında yer alan habere göre Galatasaray, Fulham forması giyen 25 yaşındaki stoper oyuncusu Calvin Bassey'i kadrosuna katmak istiyor. Hem stoper hem de sol bek pozisyonunda oynayabilen Calvin Bassey hızlı ve atletik olmasıyla dikkat çekiyor.

CALVİN BASSEY İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR?

Calvin Bassey bu sezon Fulham formasıyla 12 maçta toplam 934 dakika süre aldı. Henüz gol ve asist katkısı yapmayan Calvin Bassey, 12 maçta sadece 2 sarı kart gördü. Transfermarkt'ın 17 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Calvin Bassey'in 28 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor.