Araç kullanırken asla mont giymeyin! Sebebini uzmanlar açıkladı

Kışın dondurucu soğuklarında aracın içine adım atmak özellikle de otomobiliniz günlerce dışarıda beklemişse veya sıcacık yatağınızdan kalkıp geliyorsanız tam bir eziyet olabiliyor. İlk refleks genellikle aracın ısıtma ayarını köklemek olsa da bir süre sonra ortam hızla bunaltıcı bir sıcaklığa ulaşabiliyor.

Uzmanlar, hem sürücü hem de yolcular için bunaltıcı olmayan ideal konfor sıcaklığını tespit etti.

19°C - 22°C ARALIĞI: KONFORUN ALTIN ORANI

Daily Mail'in haberine göre, otomotiv uzmanları araç içinde en uygun sıcaklığın 19°C ile 22°C arasında olması gerektiğini belirtiyor. Teknik uzman Greg Carter, bu aralığın pek çok açıdan ideal olduğunu söylüyor. Bu değerin, çoğu kişinin evindeki sıcaklığa benzediği ve rahat bir aralık sunduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre 19°C ile 22°C arası, ne mont giymeyi gerektirecek kadar soğuk ne de mayıştıracak kadar sıcak.

Genesis Motors'un geçen yıl yurt dışında yaklaşık 14 bin sürücü ile gerçekleştirdiği bir araştırma da uzman tavsiyesini destekler nitelikte. Anket sonuçlarına göre, sürücü ve yolcuların en çok tercih ettiği sıcaklık 22°C olarak belirlendi.

ARACI HIZLA ISITMA İPUÇLARI VE ÖNEMLİ UYARILAR

Consumer Reports uzmanları, otomobilin içini kısa sürede ısıtmak için bazı pratik önerilerde bulunuyor. Kışın sıcaklık düştüğünde, yola çıkmadan önce motoru yalnızca bir dakika çalıştırmanın faydalı olduğunu ifade ediyorlar. Motoru rölantide uzun süre çalıştırmak yerine, aracı sürerek ısıtmak ise en hızlı yöntemler arasında görülüyor.

Aracı sürmeye başladıktan sonra birkaç dakika içinde ısınacağı vurgulanırken, ilk birkaç dakika motoru çok zorlamamak gerektiğinin de altı çiziliyor.

Aceable isimli kuruluş, fan kullanımı hakkında da önemli bir ipucu paylaşıyor. Kaloriferi hemen açarsanız, fan başlangıçta sadece soğuk hava üfler. Isıtıcıyı açtıktan sonra fanı çalıştırmadan önce bir veya iki dakika beklemek ise soğuk hava akımını engeller.

"Sıcak hava gelmeye başladığında, vücudun daha çabuk ısınması için hava çıkışlarını yüze değil, göğüse doğru yönlendirmek daha iyidir" ifadesi kullanılıyor. Vücut ısındıktan sonra, ısıtmayı ayaklara yönlendirmek de tavsiye ediliyor; zira sıcak hava yükseldiği için aracın zemini en hızlı soğuyan yer olacak.

Uzmanların kesinlikle yapılmaması gerektiğini belirttiği şey ise, aracı kapalı bir garajda ısıtmak. Kapalı alanda rölantide çalışan otomobil, renksiz ve kokusuz tehlikeli karbon monoksit gazı birikmesine neden olabilir ve bu durum zehirlenmeye hatta ölüme yol açabilir.

NEDEN MONT GİYMEMELİSİNİZ?

Soğuk havada kalın montlarla araca binmek kulağa mantıklı gelse de uzmanlar bu durumun sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor. Isındıktan sonra araç kullanırken montu çıkarmaya çalışırsanız dikkatiniz yoldan dağılabilir. Bu sebeple mont giymemeniz öneriliyor.