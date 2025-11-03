Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kar yağışı çok sert geliyor! Lapa lapa yağacak: 'Beklenenin üzerinde olacak'

Türkiye'nin büyük bir kısmında pastırma sıcakları yaşanırken, beklenen kar yağışı haberi de geldi. İklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, yurt genelinde sert bir kış yaşanacağını belirterek "Bu kış bize bazı sürprizler hazırlayacak" dedi. Uzman isim mevsim normallerinin üzerinde yaşanacak kar yağışı ile barajların da dolacağını belirtti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 15:53

genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı, birçok bölgede pastırma sıcakları başladı. Yazdan kalma günler yaşanırken beklenen haberi de geldi. Sıcak günlerin biteceğini ve yurdun büyük bir bölümünün kar yağışı etkisine gireceğini söyleyen iklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, müjdeli haberleri tek tek sıraladı. Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Bozyurt, "2025-2026 kışı giderek yaklaşıyor.Bu bize bazı sürprizler hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı çok sert geliyor! Lapa lapa yağacak: 'Beklenenin üzerinde olacak'

"ŞİMDİKİ MODELLER BİRAZ DAHA SEVİNDİRİCİ HABERLER VERİYOR"

"Türkiye'nin içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası 2016'dan bu yana ciddi bir soğuk ve yağışlı kış yaşamıyor. En son 2021-2022 kışında ülkemiz kar yağışı gördü ancak önceki yıllara bakıldığında o yıl da yağışların düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiki modeller ise bize biraz daha sevindirici haberler veriyor.

Kar yağışı çok sert geliyor! Lapa lapa yağacak: 'Beklenenin üzerinde olacak'

YAĞIŞ AÇISINDAN ŞANSLI BİR YIL

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölge mevsim normallerinin altında bir sonbahar mevsimi yaşamaya başladı. Ancak önemli olan sıcaklıkların değil yağışların mevsim normallerinin üzerine çıkması. Bizim artık mevsim normallerinin üzerinde yağışlara ihtiyacımız var. Önceki yıllara baktığımızda, özellikle kuvvetli La Nina yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası kış mevsimini soğuk ancak kurak geçiriyor. Zayıf La Nina olan yıllarda ise kışlar hem soğuk hem de yağışlı geçiyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Elbette sıcaklıkların düşük değerde olması da çok önemli. olacak ve sıcaklık yüksek olmayacak ki yağan yağış miktarı yerde kalabilsin, buharlaşmasın. Bu bağlamda kendimizi bu yıl şanslı hissediyoruz yağış açısından.

Kar yağışı çok sert geliyor! Lapa lapa yağacak: 'Beklenenin üzerinde olacak'

"MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE KAR YAĞIŞI GERÇEKLEŞECEK"

Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin kuzey, batı, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji gün verdi! İstanbul dahil 30 il için kuvvetli sağanak alarmı: Çok kuvvetli geliyor
Yoğun kar yağışı geliyor! İklim uzmanı bölgeleri açıkladı, tarih verdi
ETİKETLER
#Türkiye
#hava durumu
#yağış
#kar yağışı
#kış
#İklim Bilimci
#Dr. Okan Bozyurt
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.