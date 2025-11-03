Kar yağışı çok sert geliyor! Lapa lapa yağacak: 'Beklenenin üzerinde olacak'

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı, birçok bölgede pastırma sıcakları başladı. Yazdan kalma günler yaşanırken beklenen kar yağışı haberi de geldi. Sıcak günlerin biteceğini ve yurdun büyük bir bölümünün kar yağışı etkisine gireceğini söyleyen iklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, müjdeli haberleri tek tek sıraladı. Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Bozyurt, "2025-2026 kışı giderek yaklaşıyor.Bu kış bize bazı sürprizler hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİKİ MODELLER BİRAZ DAHA SEVİNDİRİCİ HABERLER VERİYOR"

"Türkiye'nin içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası 2016'dan bu yana ciddi bir soğuk ve yağışlı kış yaşamıyor. En son 2021-2022 kışında ülkemiz kar yağışı gördü ancak önceki yıllara bakıldığında o yıl da yağışların düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiki modeller ise bize biraz daha sevindirici haberler veriyor.

YAĞIŞ AÇISINDAN ŞANSLI BİR YIL

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bölge mevsim normallerinin altında bir sonbahar mevsimi yaşamaya başladı. Ancak önemli olan sıcaklıkların değil yağışların mevsim normallerinin üzerine çıkması. Bizim artık mevsim normallerinin üzerinde yağışlara ihtiyacımız var. Önceki yıllara baktığımızda, özellikle kuvvetli La Nina yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası kış mevsimini soğuk ancak kurak geçiriyor. Zayıf La Nina olan yıllarda ise kışlar hem soğuk hem de yağışlı geçiyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Elbette sıcaklıkların düşük değerde olması da çok önemli. Yağış olacak ve sıcaklık yüksek olmayacak ki yağan yağış miktarı yerde kalabilsin, buharlaşmasın. Bu bağlamda kendimizi bu yıl şanslı hissediyoruz yağış açısından.

"MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE KAR YAĞIŞI GERÇEKLEŞECEK"

Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin kuzey, batı, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor.