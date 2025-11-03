Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Editor
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kimseye ayrımcılık yok! Trafik polisinin hatalı parkına ceza kesildi!

Afyonkarahisar'da yaya yoluna park eden trafik polis aracına İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ceza kestirdi.

Kimseye ayrımcılık yok! Trafik polisinin hatalı parkına ceza kesildi!
'da , yanlışlıkla yaya yoluna polis otosunu park etti. Durumu fark eden diğer ekipler İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatıyla hatalı parktan polis memuruna kesti.

Kimseye ayrımcılık yok! Trafik polisinin hatalı parkına ceza kesildi!

HATALI PARKI EMNİYET MÜDÜRÜNE İLETTİLER

Kent merkezinde yaşayan bir vatandaşın Yeşilyol Caddesi üzerinde yaya geçidine park eden trafik polisi aracı fotoğrafının emniyet müdürlüğüne ulaştırması üzerine Erol, araç sürücüsü polis memuru hakkında işlem başlattı. Erol'un talimatıyla, yaya geçidine polis aracı park eden personele 993 lira para cezası yazdırdı.

Kimseye ayrımcılık yok! Trafik polisinin hatalı parkına ceza kesildi!

"KANUN UYGULAYICILARIN ÖNCE KENDİSİ UYACAK!"

Yazılan cezanın ardından bilgisine başvurulan Erol, "Tüm personelimiz kanun uygulayıcısı olarak ilk önce kendileri , işaret ve levhalarına uyacak. Personelimiz vatandaşlarımıza örnek olmaları konusunda duyarlı olacak" dedi.

