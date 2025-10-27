Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
22°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Trafik cezası kesilen sürücülerin rahatlığı pes dedirtti! 'Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücü yakalandığında yaptıklarından pişman olmadığını söylerken, arkadaşı 'Aklımız yapamadıklarımızda' dedi. Yapılan denetimlerde jandarma ekipleri tarafından 4 motosiklet sürücüsüne 220 bin lira para cezası kesilirken 1 motosiklet trafikten men edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 15:54

Antalya Atatürk Stadı önünde küçük yaşta çocukların plakasız motosikletler kullandığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Tim Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi. Atatürk Stadı önünde drift pistine giden yol üzerinde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri kısa süre içerisinde yaşı küçük sürücülerin kullandığı, plakasız, abartılı egzozlu 4 motosiklete 220 bin liranın üzerinde uyguladı.

Trafik cezası kesilen sürücülerin rahatlığı pes dedirtti! 'Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda'

"YİNE KULLANACAĞIM"

Ceza uygulanan sürücülerden A.C.'nin jandarma trafik ekiplerinin dur ihtarına uymadığı, kaçmak isterken düşmesi sonucunda durdurulduğu bildirildi. A.C'ye ehliyetsiz araç kullanmak, abartılı egzoz, plaka takmamak, ayna takmamak ve dur ihtarına uymamaktan toplam 66 bin 677 TL para cezası uygulanırken motosikleti de trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Trafik cezası kesilen sürücülerin rahatlığı pes dedirtti! 'Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda'

İLK VUKUATLARI DEĞİL

A.C., 21 Haziran 2025 tarihinde Şelale Mahallesi'nde Asayiş ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmış, yakalandıktan sonra motosiklete abartılı egzoz, plakanın düzenekle kapatılmış olması, ehliyetinin olmaması, aynalarının olmaması, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak gibi suçlardan 36 bin lira dolayında para cezası uygulanmıştı.

Trafik cezası kesilen sürücülerin rahatlığı pes dedirtti! 'Yaptıklarımızdan pişman değiliz, aklımız yapamadıklarımızda'

PİŞKİN SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Ceza makbuzlarını imzalarken neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen A.C., ‘yaptıklarımdan pişman değilim' derken, yanındaki arkadaşı ise ‘aklımız hala yapamadıklarımızda' diye konuştu.

