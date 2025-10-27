Sözde eğlence kötü bitti! Feci kaza anı kamerada

Kategoriler
Büyükçekmece'de sözde "eğlence" adı altında konvoy yapan sürücülerin kazası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ağır hasar meydana geldi. Olay dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre konvoy yapan sürücüler kaza yaptı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahıslar aracın üstünden sarkarak ilerledikleri ve yaşanan kaza anı yer aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.