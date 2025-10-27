Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Türkler kriptoya 200 milyar dolar harcadı ama kazanan yok

Son bir yılda Türk yatırımcıların kripto paralara yönelimi zirve yaptı. Harcama 200 milyar dolara dayandı, ancak bu paranın ne kadarı geri döndü bilinmiyor.

Serhat Yıldız
27.10.2025
27.10.2025
Kripto paralar, ’de adeta yeni bir çılgınlığına dönüştü. Son bir yıl içinde Türk yatırımcıların dijital varlıklara harcadığı miktar 200 milyar dolara ulaştı. Ancak bu devasa paranın ne kadarının kâr olarak yatırımcılara döndüğü hâlâ belirsiz.

TÜRKİYE ZİRVEDE, BAE UZAKTA KALDI

Chainalysis’in Temmuz 2024–Haziran 2025 dönemini kapsayan raporuna göre Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde açık ara lider. Türk yatırımcılar yaklaşık 200 milyar dolarlık kripto harcamasıyla zirveye yerleşti.

Türkler kriptoya 200 milyar dolar harcadı ama kazanan yok

En yakın rakip Birleşik Arap Emirlikleri ise sadece 50 milyar dolar seviyesinde kaldı. Raporda, bölgedeki diğer ülkelerde ekonomik koşulların kısıtlı olması nedeniyle harcamaların düşük seyrettiği vurgulanıyor.

Uzmanlara göre Türk yatırımcıların bu ilgisi bir stratejiden çok “anlık fırsat” arayışıyla şekilleniyor. Planlı bir yatırım yerine, söylentiler ve spekülasyonlar yönlendirici oluyor. Sonuç olarak, kazanç değil kayıp öne çıkıyor. Özellikle 10 Ekim çöküşü sırasında Türkiye’de devasa bir likiditenin buhar olduğu belirtiliyor.

Türkler kriptoya 200 milyar dolar harcadı ama kazanan yok

DÜNYADA KRİPTOYA MİLYARLAR AKIYOR

Kripto paralar konusunda aslan payı Kuzey Amerika kıtasına ait. Yalnızca son bir yılda 2,3 trilyon dolar harcama yapan kıtanın aylık ortalaması bile 200 milyar dolar seviyesinde. Özellikle Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması sonrası işlem hacimlerinde dikkat çekici bir artış gözlendi.

Avrupa’da tablo da oldukça hareketli. Rusya 370 milyar dolar, İngiltere 280 milyar dolar, Almanya 220 milyar dolar harcamayla öne çıkıyor.

Asya’da ise Hindistan (330 milyar dolar), Güney Kore (320 milyar dolar), Vietnam (230 milyar dolar) ve Endonezya (210 milyar dolar) güçlü bir yatırım trafiği oluşturuyor. Latin Amerika’da lider Brezilya, 320 milyar dolarlık hacimle bölgesini açık ara geride bırakıyor.

