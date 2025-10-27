Emeklilikte bağlanan maaş artacak: Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek! 39 bin TL detayı

BES NASIL DEĞİŞECEK?

Sabah'ta yer alan habere göre; mevcut mevzuata göre BES'e yapılacak devlet katkısı yüzde 30. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi olacak. Devlet katkısı için 2026 yılı ödenek ihtiyacı tahmini orta senaryoda 132 milyar lira olarak hesaplanıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile katkı payı oranında yapılacak her yüzde 1'lik değişikliğin 2026 rakamlarıyla yaklaşık 4.5 milyar, her yüzde 10'luk değişimin ise 45 milyar lira ödenek ihtiyacını azaltacağı/ artıracağı tahmin ediliyor.