TGRT Haber
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Sam Altman tüm küresel ekonomiyi çökertebilir! Amerikalı ekonomistten uyarı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, 20 nükleer reaktöre eşdeğer enerji tüketecek devasa çip yatırımlarıyla borç batağına sürüklenirken, uzmanlar şirketin liderinin elindeki finansal gücün tüm küresel ekonomiyi riske attığı konusunda uyardı.

Murat Makas
27.10.2025
27.10.2025
'nin arkasındaki şirket olan OpenAI kağıt üzerinde dünyanın en değerli özel şirketlerinden olsa da, gerçek hayatta kazandığından çok daha hızlı para kaybediyor. Finansal uzmanlara göre devinin, devasa harcamalarını karşılayabilmesi için yüz milyarlarca dolarlık bir gelir elde etmesi gerekiyor.

YAPAY ZEKA DEVİ BATIK MI ÇIKIK MI?

Agence France-Presse'in (AFP) raporuna göre, şu sıralar yatırımcı güveninin sınırları zorlandığı bir dönemde yüz milyarlarca dolarlık çipi siparişi veriyor. NVIDIA, AMD ve Broadcom ile imzalanan devasa çip anlaşmaları, AFP tahminlerine göre 20 standart nükleer reaktöre eşdeğer enerji tüketecek birimlerden oluşuyor.

Sam Altman tüm küresel ekonomiyi çökertebilir! Amerikalı ekonomistten uyarı

Finansal danışmanlık firması DA Davidson'in yöneticisi Gil Luria, OpenAI'ın son harcama çılgınlığını bile ödeyebilmesi için "yüz milyarlarca dolar" kazanması gerektiğini belirtiyor. Hatta Financial Times'ın ayrı bir analizi, firmanın toplam finansal taahhütlerinin 1 trilyon doları aştığını öne sürüyor.

Ancak şirket borcunun küçük bir kısmını bile çok zor ödeyebilecek seviyede. Zira TechCrunch verilerine göre, 500 milyar dolar değer biçilen OpenAI çoğunlukla ChatGPT abonelerinden olmak üzere, yıllık yalnızca 13 milyar dolar gelir elde ediyor.

Sam Altman tüm küresel ekonomiyi çökertebilir! Amerikalı ekonomistten uyarı

"KÜRESEL EKONOMİYİ ÇÖKERTME" GÜCÜ

Bernstein Research analisti Stacy Rasgon, yatırımcılara gönderdiği notta OpenAI CEO'su Sam Altman'ın "küresel ekonomiyi on yıl boyunca çökertme ya da hepimizi vadedilen topraklara götürme gücüne sahip" olduğunu ifade ediyor. Rasgon, şu anda hangi senaryonun gerçekleşeceğinin bilinmediğini de sözlerine ekliyor.

Bazı teknoloji eleştirmenleri, yatırımcıların çılgına döndüğü anlamına gelmeyen bu dev uçurumun, teknolojinin insan emeğini tamamen gereksiz kılabileceği yönünde küstah bir bahsin kanıtı olduğunu düşünüyorlar. Onlara göre, şirketler üretimin kontrolünü sağlamlaştırarak, istikrarsız ekonomik sistemdeki son sürtüşme noktasını da ortadan kaldırmayı hedefliyorlar.

