TGRT Haber
20°
 Ömer Faruk Dogan

ALTAY'ın kazanımları KAAN'a güç veriyor: Milli tanktan milli uçağa teknoloji köprüsü

Altınay Savunma Teknolojileri, ALTAY tankı için geliştirdiği kritik eyleyici sistemlerle savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktasına imza attı. Şirketin bu projede kazandığı yetkinlikler, KAAN ve HÜRJET gibi milli platformlara da aktarılıyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 11:58

Yerli savunma sanayisi projelerinde elde edilen yetenekler birbirini destekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı 28 Ekim'de yapılacak olan ALTAY tankı için geliştirilen kabiliyetler, Milli Muharip Uçak KAAN'a da katkı sağladı.

Altınay Savunma Teknolojileri, ALTAY projesinde kritik alt sistemler geliştirme ve entegrasyonunda önemli rol üstleniyor. Şirket, özellikle ile iş birliği yaparak ALTAY ve Leopard tanklarının Atış Kontrol Alt Sistemi eyleyicilerini tasarlıyor ve üretiyor.

ALTAY'ın kazanımları KAAN'a güç veriyor: Milli tanktan milli uçağa teknoloji köprüsü

"İLK ANLAMLI SAVUNMA SANAYİSİ PROJESİ"

Sistem, tank namlusu ve kulesinin hassas yönlendirme mekanizmalarını içermek suretiyle genel ve stabilize hareket kontrolünü yöneten bir bileşen olarak işlev görüyor. Altınay'ın robotik teknolojilerdeki birikimi, bu tür hassas kontrol sistemlerinin geliştirilmesinin temelini oluşturuyor ve projenin yerlilik oranın artmasına katkı sağlıyor.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, tank eyleyicilerinin geliştirilmesi işinin şirketleri için ilk anlamlı savunma sanayisi projesi olduğunu belirtti.

Bu projeden önce savunma sanayisine adım atsalar da yaptıkları işin mühimmatların sökümü üzerine bir otomasyon projesi olduğunu dile getiren Mercan, askeri standartlara uygun ilk ürün geliştirme projesi olarak ALTAY Projesi'ne 2010 yılında ASELSAN ile imzaladıkları proje ile alt yüklenici olarak başladıklarını ifade etti.

ALTAY'ın kazanımları KAAN'a güç veriyor: Milli tanktan milli uçağa teknoloji köprüsü

Mercan, bu kapsamda, tankın önemli alt sistemlerinden olan Atış Kontrol Alt Sistemi'nin içerisinde yer alan namlu ve kule tahrik eyleyicilerinin geliştirilmesi prototiplerinin üretilmesi ve askeri standartlarda test edilip kalifiye edilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Daha sonra sahada diğer test aşamalarında kullanılacak platformların içerisinde yer alacak eyleyiciler için de bir hayli prototip üretimi gerçekleştirdik. Nihayetinde bu yıl içerisinde artık teslim edilecek nihai ürünler için bu eyleyiciler tarafında seri üretime geçtik.

Bu projede oldukça önemli kazanımlarımız oldu. Öncelikle ASELSAN'ın yol göstericiliğinde bir savunma alt sisteminin nasıl tasarlanacağı, nasıl üretilip test edileceği, nelere dikkat edileceğine yönelik ciddi kazanımlarımız oldu. Bu kazanımlarımızı zaman içerisinde farklı ürünlere yansıtmak suretiyle geldiğimiz noktada deniz ve hava platformlarına kadar taşıyabildik.

Bugün doğrudan Altınay Savunma Teknolojileri bünyesinde olmasa da iştirakimiz olan TAAC şirketi bünyesinde özellikle Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET'te, döner kanatlı platformların kritik alt sistemlerinde birçok yardımcı eyleyicinin de benzer bir çalışma mimarisine sahip olduğunu ve oradan getirdiğimiz birikimlerle bu ürünlere dönüştürüldüğünü söyleyebilirim."

ALTAY'ın kazanımları KAAN'a güç veriyor: Milli tanktan milli uçağa teknoloji köprüsü

EYLEYİCİLER TANKIN ATIŞ KONTROL SİSTEMİ'NDE ÇALIŞTI

Eyleyicilerinin tankın Atış Kontrol Sistemi'nde çalıştığına işaret eden Mercan, geliştirdikleri çözümlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Eyleyicilerimiz namlunun dikeydeki tahriki ve kulenin yataydaki dönüş hareketini sağlıyor. Bu sadece belli açılara dönüş şeklinde değil belirli bir hedefe kilitlenmesi sırasında tankın ana gövdesinin zeminden gelen etkilerle bozulmasını kompanse edecek şekilde oldukça hassas ve hızlı tepki veren eyleyiciler. Bunlar bakımsız olarak tasarlandı, yani tankın içerisine takıldıktan sonra bir daha belli periyotlarda sökülüp belli işlemlerin yapılmasına gerek olmayacak. İçerisinde hassas aktarma grupları var.

Bunların çoğunun da gerek dişli üretimleri olsun gerekse içerisinde yataklama amacıyla veya hareket aktarma amacıyla kullanılan hassas sistemler olsun çoğunu ülkemizde üretiyoruz. Parçaların büyük kısmını fabrikamızda talaşlı imalat olarak üretiyoruz. Onaylı alt yüklenicilerde ekstra proseslerle ilgili hizmet olarak son bütünlemeyi de Altınay Savunma Teknolojileri'nin Dilovası'ndaki fabrikasında gerçekleştiriyoruz ve ASELSAN'a nihai entegrasyon için teslim ediyor oluyoruz."

