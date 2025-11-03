Alanya'da Rus çiftin boşanma tartışması kanlı bitti! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. M.G. isimli Rus uyruklu erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.G. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.