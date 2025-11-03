Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Baran Aksoy

Alanya'da Rus çiftin boşanma tartışması kanlı bitti! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olan Rus uyruklu bir çift arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Cani koca, eşini defalarca bıçakladı.

Alanya'da Rus çiftin boşanma tartışması kanlı bitti! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
IHA
03.11.2025
03.11.2025
saat ikonu 15:52

'nın ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. M.G. isimli Rus uyruklu erkek ile aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında tartışma çıktı.

Alanya'da Rus çiftin boşanma tartışması kanlı bitti! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da Rus çiftin boşanma tartışması kanlı bitti! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.G. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

