BYD’de alarm zilleri çaldı

Çinli otomobil üreticisi BYD, yılın son çeyreğine zayıf bir performansla giriyor. Şirketin ekim ayı satışları geçen yıla göre yüzde 12 azalarak 441 bin 706 adet seviyesinde kaldı. Bu düşüş, BYD’nin üst üste ikinci ayda satış kaybı yaşadığı anlamına geliyor. Hisseler de 98,7 Hong Kong dolarına kadar gerileyerek yaklaşık dokuz ayın en düşük seviyesine indi.

YIL SONU HEDEFİ UZAKLAŞIYOR

BYD, yılın ilk on ayında 3,7 milyon araç sattı. Ancak Morgan Stanley’nin öngördüğü 4,6 milyonluk yıllık hedefe ulaşabilmek için kasım ve aralık aylarında her ay ortalama 450 bin araç satması gerekiyor. Yani şirketin önümüzdeki iki ayda tempoyu ciddi biçimde artırması şart.

REKABET KIZIŞIYOR

Çin pazarındaki rekabetse her zamankinden sert. BYD, ülke içindeki satış sıralamasında ikinci sıraya gerilerken, Geely, Nio, Xpeng, Zhejiang Leapmotor ve yeni oyuncu Xiaomi ekim ayında rekor satış rakamlarına ulaştı. Özellikle Xiaomi’nin pazara hızlı girişi, dengeleri sarsmış durumda.

ANALİSTLER TEMKİNLİ AMA UMUTLU

Li Auto’nun da beşinci ay üst üste satış kaybı yaşaması, genel yavaşlamayı doğruluyor. Analistler, BYD’nin dördüncü çeyrekte sevkiyatlarının yüzde 5–10 oranında gerileyebileceğini söylüyor. Ancak yine de, şirketin yıllık hedefe ulaşma şansının hâlâ bulunduğu görüşü hâkim.