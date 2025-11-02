Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Ümit Buget

GM binlerce kişi işten çıkaracak! Otomotiv sektöründe 'elektrik' krizi

ABD’li otomotiv devi General Motors (GM), elektrikli araçlara yönelik talebin beklentilerin altında kalması ve regülasyonlardaki belirsizlikler nedeniyle üretim planlarını küçültme kararı aldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 11:28

talebindeki düşüş, General Motors’u üretim kapasitesini kısmaya zorluyor. Karar, Michigan’daki Factory Zero tesisi ve iki batarya fabrikasında binlerce kişiyi etkileyecek.

ABD’li otomotiv devi General Motors (GM), elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenin altında kalması ve düzenleyici süreçlerdeki belirsizlikler nedeniyle üretim kapasitesini düşürme kararı aldı. Şirketin yeni planı, Michigan’daki Factory Zero tesisi ile iki batarya üretim merkezinde çalışan binlerce kişiyi doğrudan etkileyecek.

GM binlerce kişi işten çıkaracak! Otomotiv sektöründe 'elektrik' krizi

FACTORY ZERO’DA ÜRETİM YAVAŞLIYOR

GM, elektrikli dönüşümünün simgesi olarak tanıttığı Factory Zero tesisinde üretimi küçültme yoluna gidiyor. Şirketin açıklamasına göre, tesiste 1.750 çalışan işten çıkarılacak, 1.670 kişi ise geçici üretim duraklamasından etkilenecek.

Üretim 24 Kasım’a kadar duracak. Bu tarihten sonra iki vardiya sistemi kaldırılarak tek vardiyalı düzene geçilecek.

GM binlerce kişi işten çıkaracak! Otomotiv sektöründe 'elektrik' krizi

MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP KAPIDA

General Motors’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu rapora göre, üretim kapasitesinin azaltılması 2025’in üçüncü çeyreğinde yaklaşık 1,6 milyar dolarlık zarara neden olacak.

Şirket yetkilileri, bu kararın “piyasa koşullarına uyum sağlamak” amacıyla alındığını ve elektrikli araç pazarındaki belirsizliklerin etkili olduğunu vurguluyor.

GM binlerce kişi işten çıkaracak! Otomotiv sektöründe 'elektrik' krizi

BATARYA FABRİKALARI DA ETKİLENECEK

GM’nin Güney Koreli LG Energy Solution ile ortak girişimi olan Ultium Cells LLC bünyesindeki batarya tesisleri de küçülmeden nasibini alıyor.

Ohio’nun Warren kentinde ve Tennessee’nin Spring Hill bölgesinde bulunan fabrikalarda 2026 Ocak ayında üretim geçici olarak durdurulacak.

Ohio’daki tesiste 850 kişi geçici olarak işten çıkarılacak, üretim yeniden başladığında ise 550 çalışan kalıcı olarak işini kaybedecek. Tennessee’de ise 710 kişinin geçici olarak işten çıkarılacağı, sonrasında geri dönmelerinin planlandığı açıklandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA SOĞUMA

GM’nin bu adımı, küresel otomotiv sektöründe elektrikli araç talebindeki yavaşlamanın en net göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre yüksek faiz oranları ve artan tedarik maliyetleri, tüketicilerin elektrikli araçlara yönelimini ciddi biçimde yavaşlatıyor.

Japon otomobil devi logosunu değiştirdi
