Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Japon otomobil devi logosunu değiştirdi

Mazda, 2025 Japonya Mobilite Fuarı’nda yenilenen logosunu ve “Mazda” yazı tipini tanıttı. Marka, bu adımla dijital platformlarda daha net, çağdaş ve dikkat çekici bir görünüm hedefliyor.

Japon otomobil devi logosunu değiştirdi
Aslında Mazda, logo değişikliğinin sinyallerini yılın başında vermişti. Tokyo’daki fuarda tanıtılan yeni sembol, 1997’de kullanılan o meşhur “kanatlı M” logosunun sadeleştirilmiş bir versiyonu. Hatta bu tasarımın, daha önce Çin’de satışa sunulan EZ-60 modelinde kullanıldığı da biliniyor.

DİJİTAL ÇAĞIN ESTETİĞİ

Yeni , otomotiv dünyasında son yıllarda hızla yayılan “dijital uyumlu tasarım” akımına ayak uyduruyor. Volkswagen ve BMW gibi markalarda da gördüğümüz düz ve minimalist çizgiler, artık Mazda’nın da tercih ettiği bir stil haline geldi. Şirket bu görünümü “zarif ve cesur” olarak tanımlıyor. Amaç ise basit: Logonun çevrim içi ortamlarda net, sade ve güçlü bir biçimde öne çıkması.

Japon otomobil devi logosunu değiştirdi

YENİ YAZI TİPİ, YENİ KİMLİK

Mazda’nın değişimi sadece sembolle sınırlı değil. 2026 model CX-5’in bagaj kapağında ve direksiyonunda, markanın yeni “Mazda” yazı karakteri dikkat çekiyor. Aynı font, Çin’deki EZ-60 ve global pazarda “6e” ismiyle bilinen modellerde de kullanılacak.

Mazda sözcüsü Tamara Mlynarczyk, yeni logonun ilk etapta dijital mecralarda kullanılacağını belirterek, “Yeni marka simgemiz dijital ortamlarda görünürlüğü artırmak için optimize edildi. Güncel ve yeni logolar, uygun durumlarda birlikte kullanılacak” dedi. Mlynarczyk ayrıca logonun ilk olarak yeni CX-5’in tanıtım kampanyalarında yer alacağını ve ardından dünya genelindeki web sitelerine aşamalı olarak entegre edileceğini söyledi.

Japon otomobil devi logosunu değiştirdi

İLK ADIM CX-5 VE EZ-60

Yeni logoyu taşıyan ilk modeller arasında EZ-60 ve kısmen yenilenen CX-5 bulunuyor. Ancak bu kimliğin mevcut modellere uygulanıp uygulanmayacağı konusunda şirketten net bir açıklama gelmedi.

