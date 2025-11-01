Tesla rekabeti BYD’yi sarsıyor

Bir zamanlar Tesla’yı geride bırakıp dünyanın en çok elektrikli araç satan markası olan Çinli BYD (Build Your Dreams), bugün sert bir virajdan geçiyor. Şirketin kârı üst üste ikinci çeyrekte düşerken, hisseleri son dokuz ayın en düşük seviyesine indi.

YÜKSELİŞ HIZLA YAVAŞLADI

BYD, 2024’te Tesla’yı tahtından indirerek küresel elektrikli araç pazarında liderliğe yükselmişti. Bu başarıda hükümet desteği, agresif fiyat politikası ve hızlı uluslararası genişleme önemli rol oynamıştı.

Ancak 2025’e girerken tablo değişti. Bloomberg’in analizine göre Çinli yetkililerin fiyat indirimlerine sınırlama getirmesi, BYD’nin satış ivmesini zayıflattı. Eylül ayında şirket, Çin’in en çok satan otomobil üreticisi unvanını devlet destekli SAIC Motor’a kaptırdı.

HEDEFLER KÜÇÜLDÜ, SATIŞLAR DÜŞTÜ

Yurt dışı pazarlarda fena gitmese de BYD, iç pazarda 2020’den bu yana ilk kez satış düşüşü yaşadı.

Şirketin pazarlama direktörü Li Yunfei, 2025 hedefinin 5,5 milyondan 4,6 milyon araca indirildiğini açıkladı.

Kâr tarafında tablo daha da karanlık: Ağustosta %30, ekimde %33 düşüş yaşandı. Yurt dışındaki yüksek fiyatlar bu kaybı telafi etmeye yetmedi.

DENETİM BASKISI BÜYÜYOR

Çin hükümeti, otomobil pazarındaki sert rekabeti dizginlemek için fiyat indirimlerine kısıtlama getirdi. Bu, BYD’nin en güçlü silahını elinden aldı.

Ayrıca tedarik zinciri finansmanında yapılan yeni düzenlemeler, şirketin tedarikçilere ödeme süresini 275 günden 60 güne indirmesini zorunlu kıldı.

Bir diğer sorun ise yeni araç serisinin 2026’dan önce yollara çıkmayacak olması. Şirket, şimdilik bayilerdeki stok fazlasını eritmeye çalışıyor.

KÜRESEL TİCARET DUVARLARI YÜKSELİYOR

BYD yalnızca Çin’de değil, dış pazarlarda da engellerle boğuşuyor. Avrupa ve Meksika, düşük maliyetli Çinli elektrikli araçlara sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

ABD pazarında ise yüksek gümrük vergileri ve 2027’de yürürlüğe girecek teknoloji kısıtlamaları, Çinli üreticilerin girişini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

YATIRIMCI GÜVENİ SARSILDI

BYD’nin piyasa değeri mayıs ayında 175 milyar dolarla zirve yapmıştı. Ancak satışların yavaşlaması ve düzenleyici baskılar sonrası hisseler hızla geriledi.

Eylül ayında açıklanan kâr düşüşüyle hisseler %8 değer kaybetti, 6 milyar dolar buharlaştı. Ardından Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway şirketinin BYD hisselerini tamamen sattığı haberi geldi. Bu da fiyatları üç günde %7 daha aşağı çekti.