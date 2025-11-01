Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Tesla rekabeti BYD’yi sarsıyor

Çinli otomobil devi BYD, Tesla’yı geçerek zirveye oturmuştu. Ancak artan rekabet, sıkı denetimler ve düşen satışlar, dev şirketi zorlu bir sürecin içine çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 17:24

Bir zamanlar ’yı geride bırakıp dünyanın en çok satan markası olan Çinli (Build Your Dreams), bugün sert bir virajdan geçiyor. Şirketin kârı üst üste ikinci çeyrekte düşerken, hisseleri son dokuz ayın en düşük seviyesine indi.

YÜKSELİŞ HIZLA YAVAŞLADI

BYD, 2024’te Tesla’yı tahtından indirerek küresel elektrikli araç pazarında liderliğe yükselmişti. Bu başarıda hükümet desteği, agresif fiyat politikası ve hızlı uluslararası genişleme önemli rol oynamıştı.

Ancak 2025’e girerken tablo değişti. Bloomberg’in analizine göre Çinli yetkililerin fiyat indirimlerine sınırlama getirmesi, BYD’nin satış ivmesini zayıflattı. Eylül ayında şirket, Çin’in en çok satan otomobil üreticisi unvanını devlet destekli SAIC Motor’a kaptırdı.

Tesla rekabeti BYD’yi sarsıyor

HEDEFLER KÜÇÜLDÜ, SATIŞLAR DÜŞTÜ

Yurt dışı pazarlarda fena gitmese de BYD, iç pazarda 2020’den bu yana ilk kez satış düşüşü yaşadı.

Şirketin pazarlama direktörü Li Yunfei, 2025 hedefinin 5,5 milyondan 4,6 milyon araca indirildiğini açıkladı.

Kâr tarafında tablo daha da karanlık: Ağustosta %30, ekimde %33 düşüş yaşandı. Yurt dışındaki yüksek fiyatlar bu kaybı telafi etmeye yetmedi.

Tesla rekabeti BYD’yi sarsıyor

DENETİM BASKISI BÜYÜYOR

Çin hükümeti, otomobil pazarındaki sert rekabeti dizginlemek için fiyat indirimlerine kısıtlama getirdi. Bu, BYD’nin en güçlü silahını elinden aldı.

Ayrıca tedarik zinciri finansmanında yapılan yeni düzenlemeler, şirketin tedarikçilere ödeme süresini 275 günden 60 güne indirmesini zorunlu kıldı.

Bir diğer sorun ise yeni araç serisinin 2026’dan önce yollara çıkmayacak olması. Şirket, şimdilik bayilerdeki stok fazlasını eritmeye çalışıyor.

Tesla rekabeti BYD’yi sarsıyor

KÜRESEL TİCARET DUVARLARI YÜKSELİYOR

BYD yalnızca Çin’de değil, dış pazarlarda da engellerle boğuşuyor. Avrupa ve Meksika, düşük maliyetli Çinli elektrikli araçlara sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

ABD pazarında ise yüksek gümrük vergileri ve 2027’de yürürlüğe girecek teknoloji kısıtlamaları, Çinli üreticilerin girişini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Tesla rekabeti BYD’yi sarsıyor

YATIRIMCI GÜVENİ SARSILDI

BYD’nin mayıs ayında 175 milyar dolarla zirve yapmıştı. Ancak satışların yavaşlaması ve düzenleyici baskılar sonrası hisseler hızla geriledi.

Eylül ayında açıklanan kâr düşüşüyle hisseler %8 değer kaybetti, 6 milyar dolar buharlaştı. Ardından Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway şirketinin BYD hisselerini tamamen sattığı haberi geldi. Bu da fiyatları üç günde %7 daha aşağı çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla, yanlış yapıştırıcı hatası nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor
ETİKETLER
#byd
#tesla
#elektrikli araç
#piyasa değeri
#Çin Hükümeti
#Satış Düşüşü
#Kâr Kaybı
#Demirbaşlık
#Çinli Otomobil
#Kâr Düşüşü
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.