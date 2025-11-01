Menü Kapat
19°
Otomobil
 Serhat Yıldız

Tesla, yanlış yapıştırıcı hatası nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor

Yanlış montajlanan off-road ışık barı, araç seyir halindeyken yerinden çıkabiliyor. Tesla, fiziksel üretim hatasını gidermek için 6.197 aracı servise çağırdı.

Serhat Yıldız
01.11.2025
01.11.2025
Tesla, “Off Road Lightbar” (off-road ışık barı) eklentisine sahip 6.197 adet ’ı, yanlış yapıştırıcı kullanımı nedeniyle geri çağırıyor. Şirket, bazı servislerde hatalı uygulanan yapıştırıcının, bu parçanın kullanım sırasında gevşeyip yerinden çıkmasına yol açabileceğini açıkladı.

Geri çağrılan araç sayısı, bugüne kadar üretilen 63.619 Cybertruck’ın yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Bu oran, geçtiğimiz haftaki başka bir geri çağırmanın ardından netleşti. O olayda tüm Cybertruck’lar, fazla parlak farlar nedeniyle servise çağrılmış; ancak sorun yazılım güncellemesiyle çözülmüştü. Bu kez mesele, fiziksel bir montaj hatasından kaynaklandığı için çözüm süreci daha karmaşık görünüyor.

Tesla, yanlış yapıştırıcı hatası nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor

OFF-ROAD AKSESUARINDA ÜRETİM HATASI

Cybertruck, ’nın her zaman “araziye meydan okuyan” modeli olarak tanıtıldı. Bu nedenle üst aydınlatma sistemi, özellikle zorlu koşullarda sürücüye geniş görüş açısı sunan önemli bir aksesuar haline geldi.

Işık barı, aracın ön camının üst kısmında, tavanla birleştiği noktaya yerleştiriliyor. Ancak her modelde standart olarak bulunmuyor; Tesla’nın çevrim içi mağazasında da listelenmeyen bu parça, sadece servislerde sonradan takılabiliyor. Yine de 6 bini aşkın araçta bu donanımın yer alması, kullanıcılar arasında ciddi bir ilgi olduğunu gösteriyor.

Şirketin açıklamasına göre bazı servis merkezlerinde yapıştırıcının yanlış uygulanması, parçanın yüzeye tam oturmamasına yol açtı. Tesla, servis yönergelerini birkaç kez güncellemesine rağmen sorunun devam ettiğini tespit etti. Şu ana kadar herhangi bir kaza ya da yaralanma bildirilmedi, ancak ışık barının yerinden çıkması trafikte potansiyel bir tehlike oluşturabilir.

Tesla, yanlış yapıştırıcı hatası nedeniyle binlerce aracı geri çağırıyor

YENİ SİSTEMDE MEKANİK BAĞLANTI DA KULLANILACAK

Tesla, etkilenen tüm araçlardaki ışık barlarını kontrol edeceğini duyurdu. Yapıştırıcının tam tutunmadığı tespit edilen modellerde, parça tamamen değiştirilecek. Yeni sistemde yalnızca yapıştırıcı değil, ek olarak bant ve cıvata gibi mekanik bağlantılar da kullanılacak.

ETİKETLER
#tesla
#geri çağırma
#cybertruck
#güvenlik
#Off-road ışık Barı
#Üretim Hatası
#Tesla Cybertruck
#Off Road Lightbar
#Üretim Hatası
#Otomobil
