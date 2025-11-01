Menü Kapat
19°
 Murat Makas

Otomobille bile takas ediliyor! Fiyatları dudak uçuklatıyor: Osmanlı'dan kalma

Gaziantep'te Osmanlı Devleti döneminden kalma tespihler adeta araç ve motosikletlerle takas ediliyor. Osmanlı'dan kalma tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor. Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olan ve bugüne kadar orijinalliğini koruyan tespihler büyük ilgi görüyor.

01.11.2025
01.11.2025
’de vazgeçilmez eşya olan farklı taş ve malzemelerden yapılan tespihler adeta araba ve motosikletlerle takas ediliyor. Kehribar, Oltu taşı, mercan ve firuza taşı gibi değerli taş, maden ve malzemelerden yapılan tespihlerin fiyatı 15 bin TL'den başlayıp 650 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Otomobille bile takas ediliyor! Fiyatları dudak uçuklatıyor: Osmanlı'dan kalma

100 YILLIK VE 650 BİN TL'LİK KEHRİBAR TESPİH DİKKAT ÇEKİYOR

Şahinbey ilçesi Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Yeni Han'da 8 yıldır tespihçilik yapan Haluk Sevmen, elinde bulundurduğu 100 yıllık ve 650 bin TL'lik kehribar tespihle dikkat çekiyor. döneminden kalma altın püsküllü kehribar tespih, hem görüntüsü hem de fiyatıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Dönemin en iyi ustaları tarafından işlenen Osmanlı kehribarı kıymetli tespihe gözü gibi bakan Haluk Sevmen, sipariş üzerine ürettiği diğer tespihler de özellikleri ve fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kehribar taşından tespih yapmayı çok seven ve arkadaşları arasında "Kehribarın sınırlarını zorlayan adam" olarak tanınan Sevmen, Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine tespih gönderiyor. Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olan ve bugüne kadar orijinalliğini koruyan tespih, 650 bin TL etiketiyle koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor.

Otomobille bile takas ediliyor! Fiyatları dudak uçuklatıyor: Osmanlı'dan kalma

"TESPİH YAPMAK BENİM İÇİN BİR AŞKTIR"

Mesleğini severek yaptığını söyleyen tespih ustası Haluk Sevmen, "Tespih işine 2017'nin Aralık ayında başladım. Tespihi çok seven bir insandım ve bir iş arayışındaydım. Bundan dolayı tespihe merak sardım. İnternetten araştırma yaparak, bazı ustalardan ve bazı büyük esnaflarımızdan fikirler alarak bu işe girdim. 2018 yılında Kuveyt'e gittim. Kuveyt'te 3,5 yıl damla kehribar üzerine çalışmalarımı yaptım. 2020 yılında Türkiye'ye geldim. Genellikle kehribar ve Osmanlı tespihleri üzerine çalışıyorum. Bu işi tamamen istemek, sevmek ve arzulamak gerekiyor. Tespih yapmak benim için bir aşktır. Tespihi çekerken, yaparken sevdiğinizi ve aşkınızı bilmeniz lazım. Tespihi ne kadar severseniz o kadar ortaya güzel bir ürün çıkar" dedi.

Otomobille bile takas ediliyor! Fiyatları dudak uçuklatıyor: Osmanlı'dan kalma

TUTKU VE SANAT!

Koleksiyonerlerin çalışmalarını genelde takdir ettiğini belirten Sevmen, "İnternette belli bir müşteri potansiyellerim var. Türkiye'de, özellikle Gaziantep bölgesinden büyük koleksiyoner ağabeylerimiz ve arkadaşlarımız bana sipariş verirler. Ben onların siparişi üzerine tespihlerimi yaparım. Ben de hazırda tespih olmaz. Her tespihin bir sahibi vardır. Her tespih bir kişiye özeldir ve bir tespih bana göre asıl tutkudur. Tutku hobiye dönüşebilir ama asıl tespihi tutkuyla sevmeniz lazım. Bu yüzden zaten her ustaya farklı bir gözle bakılıyor. Her ustanın farklı bir çalışma şekli, farklı bir üretim şekli var. Tespihe baktığımızda bir bütünlüğünün olması lazım. İmamesinin, hitamesinin, üzerindeki imzasının bir bütün olarak görünmesi lazım. Ben önce kafamda yapacağım tespihi tasarlamış oluyorum. Daha sonrasında tespihi kendim keserek, tornamda işleyerek böyle bir sanata dönüştürüyorum" ifadelerini kullandı.

Otomobille bile takas ediliyor! Fiyatları dudak uçuklatıyor: Osmanlı'dan kalma

"BU TAŞLARIN KOKUSUNU, DOKUSUNU VE DOĞAL OLUŞUNU BEN ÇOK SEVİYORUM"

Mesleğini çok sevdiğini belirten Sevmen, "Bu taşların kokusunu, dokusunu ve doğal oluşunu ben çok seviyorum. Bu yüzden de çalışmalarımın yaklaşık yüzde 90'ı bu damla kehribar üzerindedir. Hatta sağ olsun arkadaşlarım bana ‘kehribarın sınırlarını zorlayan adam' diyorlar. Kehribar tespihten de belli bir oranda gram almamız lazım. Ben elimden geldiği kadar en yüksek gramı almaya çalışıyorum. Tespihi yapanın da, çekenin de ve satanın da önce tespihe aşkla bakması lazım. Severek ve tutkuyla özverili olması lazım" şeklinde konuştu.

Otomobille bile takas ediliyor! Fiyatları dudak uçuklatıyor: Osmanlı'dan kalma

"KALİTESİNE, TAŞINA VE USTALIĞINA GÖRE TESPİH FİYATLARININ DEĞİŞİYOR"

Kalitesine, taşına ve ustalığına göre tespih fiyatlarının değiştiğini belirten Sevmen, "Bir tespihin yapımı bende minimum 2 gün sürüyor. Bu tespihin boyutuna, ölçüsüne ve şeffaflığına göre 2, 3 ve 4 güne kadar çıkabiliyor. Damla kehribar şeffaf, nadir bir üründür. Bu tespih yaklaşık 3 günümü aldı. 33'lü bir Türk tespihi. Bunun fiyatı 2500 dolar. Arap tespihim var. 45'li bir tespihtir. Alt tarafında müezzinleri var. Bu tespih de yaklaşık 3000 dolar. Daha şeffaf yine Arap işi olan, lale model bir imamet çalışmam var. Bu tespihin fiyatı da yine 2500 dolar. Elimde Osmanlı tespihi var. Bunun ustası İskender'dir. Bu İskender tespihi el boyudur. Ucu 24 ayar altındır ve bunun fiyatı 15 bin dolardır. Bu tespihleri bulmak hiç kolay değil. Bu tespihler çok zor elimize geçiyor. Böyle elimize geçince de sevdiğimiz koleksiyoner müşterilerimize öneriyoruz" diye konuştu.

