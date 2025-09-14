Menü Kapat
Kültür - Sanat
 Murat Makas

Bu tespihe paha biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını tanelerine işlediler

Tespih ustaları Arda İşler ve Sinan Demiral’ın 14 ayda Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını ve 36 sayfa hatim ile duaları tespihe nakşetti. İlk kez Adana’da gösterime çıkan eserle ilgi gördü. Tespihlerin fiyatı ise farkla değişiyor.

14.09.2025
14.09.2025
Tespih ustaları Arda İşler ve Sinan Demiral’ın 6 sene önce denediği hayali bu dönem gerçekleştirdi. İki usta Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını, hatim ile duaları tespihe nakşetti. Ustalar 14 ay önce yeniden 8 kişiyle çalışmaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını, 36 sayfada hatim ve duaları 925 ayar gümüş kaplama olarak devasa tespih habbelerine işledi. 328 bin harfin işlendiği tespih, Allah lafzı şekline getirildi ve tablo olarak ilk kez Adana'da bu sene 4'üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda görücüye çıkartıldı. Her görenin ilgisini çeken tespih tablosu, vatandaşlar tarafından beğeniyle incelendi.

Bu tespihe paha biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını tanelerine işlediler

"HAYALİMİZ LOUVRE MÜZESİ'NE ESERİ TAKTİM ETMEK"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tespih ustası Sinan Demiral, "Bu hayalimiz 6 sene öncesine dayanıyor. İlk sergimize Adana'da sunduk. Türk İslam eserlerine bir katkımız olsun istedik. Farklı manalara geçebilen oynamalar yaptık. Geceleri Allah lafzı odayı aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamı Fatiha suresinden başlıyor ve hatim dualarıyla bitiyor. Bundan sonraki hedefimiz Dubai, Katar ve İngiltere. Hayalimiz ise Louvre Müzesi'ne eseri taktim etmek istiyoruz. Fiyat biçilmedi ancak milyon doların üzerinde bu eserin hediyesi" ifadelerini kullandı.

Bu tespihe paha biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını tanelerine işlediler

Fuarı gezmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Seyhan Yel ise, "Ben ilk defa böyle bir eserle karşılaştım. Ustamıza maşallah diyelim. Türk işçiliğine şaşırdım, bu kadar gösterişli beklemiyordum" diye konuştu.

Koleksiyoner Şeref Coşkun da "Türkiye'de ve yurt dışında daha önce böyle bir esere rastlamadım. Çok nadide bir parça" dedi.

Bu tespihe paha biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını tanelerine işlediler

"100 LİRADAN 15 BİN LİRAYA KADAR TESPİH VAR"

Türkiye Tespihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan ise fuara ilginin çok yüksek olduğunu belirterek, "Adana halkı burada. Fuarımıza çok güzel ilgi gösteriliyor. Her bütçeye uygun tespih bulunabiliyor. Fuarda 100 liradan 15 bin liraya kadar tespih var. Fuara gelen herkes kendi tarzını yansıtacak tespih bulabilir" diye konuştu.

Bu tespihe paha biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını tanelerine işlediler

"TESPİH SEVDASINA AVUSTRALYA'DAN GELDİ"

Fuar için Avustralya'dan Adana'ya gelen Bora Jack Kunter, "Ben bu fuar için Avustralya'dan 2,5 günlük yoldan geldim. Tespih, bizim için Türk kültür ve sanatının en önemli parçalarından bir tanesi. İngiltere, Fransa, Amerika, Finlandiya, Danimarka ve Norveç'ten gelen arkadaşlarımız var. Bu bir koleksiyondan çok fazlası. Bavul hakkımız 35 kilogram ve bende 6 binden fazla tespih var, toplamaya da devam ediyorum" diyerek düşüncelerini anlattı.

Bu tespihe paha biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını tanelerine işlediler
