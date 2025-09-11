Padişah portreleri tespihlerde: Milimetrik detaylar ilgi odağı oldu!

Adana’da bu sene 4'üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı’nda görücüye çıkan padişah resimleri ve tuğralar çizilerek yapılan tespihler, meraklılarından büyük ilgi gördü.

ORTALAMA 15 MİLİMETRE ÇAPINDA

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen 4'üncü ‘Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı’, bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. 14 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılış töreni Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmirli minyatür ustası Arya Kamalı’nın milimetrik çaptaki tanelere padişah resimleri ve tuğralar çizerek yaptığı tespihler, Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı’nda görücüye çıktı. Ortalama 15 milimetre çapındaki tespih tanelerine çizilen padişah resimleri ve tuğralar yoğun ilgi gördü. Tespihlerin ise fuar için özel olarak getirildiği, satışı yapılmadığı öğrenildi.

"ZİKİR TANELERİNİ SANATA DÖNÜŞTÜREN, BİZİM MİLLETİMİZ"

250 stant 1000’e yakın yurtdışı katılımcısı ile binlerce tespih severi birleştirecek fuarın açılış töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Adana’da tespih fuarı yeni bir ufuk kazandırdı. Bugün Adana’da gelenekselleştiğini ispatlayan fuarımızı açıyoruz. Adana festivali, fuarı ve sanatı seviyor. Dünya’da bir çok dinde tespih bulunuyor. İslam'da bulunan zikir tanelerini sanata dönüştüren bizim milletimiz. İstanbul’da başlayan bu sanatın bayrağını alarak yoluna devam ediyor. Tespih sanatını yaşam biçimine ve estetiğe dönüştürmek, ona bir ruh üflemek medeniyetin göstergesidir. Tespih sanatının canlanması ve estetik hale gelmesinde emek sarf eden tüm zanaatkarlarımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"TASARIM TESPİHLERE SON YILLARDA BÜYÜK BİR TALEP VAR"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan, "Fuar için İzmir’den özel 4 tespih getirdik. Padişahların olduğu tespihlerin yanı sıra Kuran-ı Kerim ayetlerinin, Türkiye’nin en güzel camilerinin nakşedildiği tespihlerde var. 4 tespih ortalama 8 aylık bir çalışmanın eseri. Fuara özel olarak getirildi bunlar. Bu tespihler koleksiyonluk değeri olan tespihler. Tasarım tespihlere son yıllarda büyük bir talep var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tespihçilere bir değer kattı. Tespihçilik bir sektör haline geldi. Fuarımıza herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.