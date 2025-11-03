Menü Kapat
18°
Ekonomi
Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı!

Marmarabirlik, 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyası nihai ürün alım fiyatlarını belirledi. Buna göre sofralık zeytinde tavan fiyat 18 dane 160 TL, taban fiyat 41 dane için 55 TL, yağlık zeytin fiyatı da 53 TL olarak açıklandı.

03.11.2025
03.11.2025
Marmara Satış Kooperatifleri Birliği (), 2025-2026 iş yılı ürün alım fiyatlarını belirledi. Marmarabirlik’ten yapılan açıklamada, Kooperatif Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında alınan ortak karar çerçevesinde belirlenen nihai fiyat ile ürün alınmasına karar verildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik olarak bu hasat döneminde 67 bin rekolte beyanı aldıklarını dile getirdi. Gelen beyan doğrultusunda gerçekleştirilen fiyatlandırma çalışması sonucunda; tavan fiyat 18 dane 160 TL, taban fiyat 41 dane için 55 TL, yağlık zeytin fiyatı ise 53 TL olarak belirlendi. Başkan Yıldız, piyasada 28 barem zeytinin üzerinde alım yapılmadığı halde, Marmarabirlik’in 41 bareme kadar alım gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Yıldız, ödeme takvimi ile ilgili olarak, “Alınan ürün bedelleri on beş günlük periyotlarda yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmı ürün alımları sona erdikten sonra belirlenecek” dedi.

İLK ÖDEME 7 KASIM CUMA GÜNÜ

Başkan Yıldız ilk ödemenin de, 31 Ekim 2025’e kadar teslim edilen ürünler için yüzde 50’si 7 Kasım’da Cuma günü ortaklara ait Vakıfbank hesaplarında olacağını bildirdi. Yıldız, “Ödeme planlamalarımız ile bu zorlu yılda aksamasız bir süreç kurgulamaya özen gösterdik” ifadelerini kullandı.

Fiyatların geçen yılın altında kalmayacağı sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Yıldız, “Piyasadaki fiyat dalgalanmalarından üreticimizi koruma amacı güdüyoruz. Üreticinin aleyhine gelişen veya gelişebilecek her durumda Birlik olarak üreticinin yanında olacağız. Bu yıl ki fiyat politikamızı belirlerken piyasalardaki dengeleri göz önünde bulundurduk ve üreticimizin emeğini koruyacak bir alım stratejisi oluşturduk. Bu nedenle fiyat belirleme sürecinde hem sürdürülebilir üretim hem de piyasa istikrarı önceliğimiz oldu” açıklamalarında bulundu.

“KOOPERATİFÇİLİK MODELİ GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK”

Ali Yıldız, kooperatiflerin ülke ekonomisindeki rolüne dikkat çekerek, “Marmarabirlik olarak 71 yıldır ortaklarımızla birlikte büyüyoruz. Ortak üreticimizin yanında olmayı sadece bir görev değil, varlık nedenimiz olarak görüyoruz. Bu yıl da ortaklarımıza yönelik finansal destek, teknik danışmanlık ve alım garantisi konularında güçlü bir sistem kurduk. Bu sistemle hem üretici hem Birlik kazanacak” ifadelerini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZİN MERKEZİNDE ÜRETİCİ VAR”

Marmarabirlik olarak sürdürülebilirliği öncelik haline getirdiklerini yineleyen Yıldız, “71 yıldır ortağının yanında olan Marmarabirlik, koşullar ne olursa olsun üreticisini koruyan ilerleme haritaları oluşturarak kooperatif ruhunu yaşatmaya devam edecek. Üretimden tüketime uzanan zincirde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bizler de bu görevlerde emanetçiyiz. Emanete gözümüz gibi sahip çıkıyoruz. Kimsenin de bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Tüm ortaklarımıza hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyoruz” dedi.

