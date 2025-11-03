Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Galatasaray Ajax maçının hakemi olan Benoit Bastien'in yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray Ajax maçı için bekleyiş devam ederken maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yönettiği Galatasaray maçlarının skorları da dikkat çekti. Johan Cruijff Arena’da oynanacak olan karşılaşmanın saati 23.00 olarak belirlendi. Galatasaray ile Ajax'ın karşılaşacağı müsabaka için bekleyiş sürüyor.

Galatasaray Ajax maçının hakemi olan Benoit Bastien'in yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları
Haber Merkezi
03.11.2025
03.11.2025
Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nde yarış devam ederken maçının hakemi belli oldu. Maçı yönetecek olan Benoit Bastien'in istatistikleri ve yönettiği maçlar ise merak edildi.

GALATASARAY AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım günü oynanacak olan maçın hakemi duyuruldu. Karşılaşmayı Fransız Benoit Bastien yönetecek. Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçta Fransa Federasyonu’ndan Benoit Bastien düdük çalacak. Yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard yapacak. VAR’da Fransa’dan Willy Delajod, AVAR’da da Belçika’dan Bram Van Driessche yer alacak.

Galatasaray Ajax maçının hakemi olan Benoit Bastien'in yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları

BENOİT BASTİEN'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI VE SONUÇLARI

Fransız hakem daha önce Galatasaray'ın 2 maçını yönetti. Karşılaşmaların tarihi ve sonuçları ise şöyle:

10 Mart 2022 – Barcelona 0:0 Galatasaray
24 Ekim 2018 – Galatasaray 0:0 Schalke 04

Galatasaray Ajax maçının hakemi olan Benoit Bastien'in yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları

BENOİT BASTİEN'İN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIM MAÇLARI

Fransız hakem Türk takımlarının maçlarını 13 kez yönetti. Yönettiği takımlar ise şöyle:
Fenerbahçe SK
Türkiye
Galatasaray SK
Beşiktaş JK
Trabzonspor
İstanbul Başakşehir FK
Türkiye U19

