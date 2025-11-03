Galatasaray Ajax maçının hakemi olan Benoit Bastien'in yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken Galatasaray Ajax maçının hakemi belli oldu. Maçı yönetecek olan Benoit Bastien'in istatistikleri ve yönettiği maçlar ise merak edildi.

GALATASARAY AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım günü oynanacak olan maçın hakemi duyuruldu. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçta Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien düdük çalacak. Yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard yapacak. VAR’da Fransa’dan Willy Delajod, AVAR’da da Belçika’dan Bram Van Driessche yer alacak.

BENOİT BASTİEN'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI VE SONUÇLARI

Fransız hakem daha önce Galatasaray'ın 2 maçını yönetti. Karşılaşmaların tarihi ve sonuçları ise şöyle:

10 Mart 2022 – Barcelona 0:0 Galatasaray

24 Ekim 2018 – Galatasaray 0:0 Schalke 04

BENOİT BASTİEN'İN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIM MAÇLARI

Fransız hakem Türk takımlarının maçlarını 13 kez yönetti. Yönettiği takımlar ise şöyle:

Fenerbahçe SK

Türkiye

Galatasaray SK

Beşiktaş JK

Trabzonspor

İstanbul Başakşehir FK

Türkiye U19