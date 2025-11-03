Singo Ajax maçında oynayacak mı, yetişecek mi? Sakatlık durumu takip ediliyor

Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan Singo, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sorun sonrasında forma giyemedi. Taraftarlar ise Singo Ajax maçında oynayacak mı araştırmasına başladı.

SİNGO AJAX MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş derbisinde yaşadığı pozisyon sonrasında sakatlık yaşayan Singo, takımının yanında olamıyordu. Bir süredir tedavisine devam edilen ismin Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Ajax maçında oynaması bekleniyor. Gözler Okan Buruk'un Singo kararında.

SİNGO AJAX MAÇINDA YETİŞECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Singo'nun tedavisine devam edilirken Ajax maçında yetişmesi bekleniyor. Önemli oyuncunun karşılaşmada forma giymesi muhtemel olarak gözükürken Okan Buruk'un şans vermesi halinde forma giyebilecek.

SİNGO SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Sarı kırmızılı ekip tarafından Singo'nun sakatlığı hakkında "Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun, çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapılmıştı. Oyuncunun tedavisine devam edilirken Ajax maçı için bekleyiş sürüyor.