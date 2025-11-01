Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Trabzonspor maçında Singo neden yok, oynamıyor? Singo sakatlık durumu

Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun durumu bekleniyordu. Bugün açıklanan ilk 11 kadrosunda yer almayan ismin daha sonra maça dahil olabilmesi tahmin edilirken maça ilk 11 başlamayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Trabzonspor maçında Singo neden yok, oynamıyor? Singo sakatlık durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 19:11

Beşiktaş derbisinde sakatlanması sonucu takımını yalnız bırakan Singo'nun durumu maç saatinde belli oldu.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA SİNGO NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo'nun durumu maç saatinde belli olacaktı. Teknik direktör Okan Buruk'un hazır olmadığına karar vermesi sonucunda maçta forma giymemesi bekleniyordu. Açıklanan ilk 11'de yer almayan Singo, sakatlığından dolayı bugün forma giymiyor.

Galatasaray Trabzonspor maçında Singo neden yok, oynamıyor? Singo sakatlık durumu

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11 KADROSU BELLİ OLDU MU?

20.00'de başlayacak olan maçın ilk 11 kadrosu açıklandı.

: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Tim, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Galatasaray Trabzonspor maçında Singo neden yok, oynamıyor? Singo sakatlık durumu

SİNGO SAKAT MI, NEDEN OYNAMIYOR?

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun durumu hakkında "Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun, çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz canlı nereden izlenir? GS TS derbisinin yayınlandığı kanal
ETİKETLER
#galatasaray
#trabzonspor
#sakatlık
#Singo
#Beşiktaş Derbisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.