Galatasaray Trabzonspor maçında Singo neden yok, oynamıyor? Singo sakatlık durumu

Beşiktaş derbisinde sakatlanması sonucu takımını yalnız bırakan Singo'nun durumu maç saatinde belli oldu.
Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo'nun durumu maç saatinde belli olacaktı. Teknik direktör Okan Buruk'un hazır olmadığına karar vermesi sonucunda maçta forma giymemesi bekleniyordu. Açıklanan ilk 11'de yer almayan Singo, sakatlığından dolayı bugün forma giymiyor.
20.00'de başlayacak olan maçın ilk 11 kadrosu açıklandı.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Tim, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.
Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun sakatlık durumu hakkında "Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun, çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapılmıştı.