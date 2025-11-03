Yunus Akgün Ajax maçında oynayacak mı, kaç maç yok?

Kategoriler
Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 5 Kasım'da Ajax ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen maçtan önce Yunus Akgün sakatlandı. Taraftarlar ise Yunus Akgün kaç maç yok araştırmasına başladı.
Trabzonspor maçında yaşadığı pozisyonda kasığını zorlayan Yunus Akgün'ün MR sonucuna göre Ajax maçında oynayıp oynamayacağı netleşecek. Trabzonspor maçında yaşadığı pozisyon sonrası sakatlık yaşayan oyuncunun durumu MR sonrasında belli olacak.
Sağlık ekibi tarafından değerlendirme sonucunda Akgün'ün Ajax maçında forma giymesinin zor olduğu düşünülüyor. Yunus Akgün'ün MR sonucu sonrasında maçta forma giyme durumu ve kaç maç olmayacağı netleşecek.
Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında MR'a girecek olan Yunus Akgün'ün sakatlık durumu hakkında açıklama bekleniyor. Sarı kırmzılı ekip tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında durumu belli olacak. İlk değerlendirmelere göre Akgün'ün Ajax maçında forma giyme ihtimali düşük görünüyor.