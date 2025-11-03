Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Yunus Akgün Ajax maçında oynayacak mı, kaç maç yok?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 5 Kasım tarihinde Ajax ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesi sarı kırmızılı takımda sakatlık depremi yaşandı. Yunus Akgün Ajax maçında oynayacak mı merak edilirken sakatlık durumu da dikkat çekti.

Yunus Akgün Ajax maçında oynayacak mı, kaç maç yok?
03.11.2025
03.11.2025
saat ikonu 13:03

Türkiye'yi temsil eden , 5 Kasım'da ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen maçtan önce sakatlandı. Taraftarlar ise Yunus Akgün kaç maç yok araştırmasına başladı.

YUNUS AKGÜN AJAX MAÇINDA OYNAYACAK MI?

maçında yaşadığı pozisyonda kasığını zorlayan Yunus Akgün'ün MR sonucuna göre Ajax maçında oynayıp oynamayacağı netleşecek. Trabzonspor maçında yaşadığı pozisyon sonrası yaşayan oyuncunun durumu MR sonrasında belli olacak.

Yunus Akgün Ajax maçında oynayacak mı, kaç maç yok?

YUNUS AKGÜN KAÇ HAFTA, MAÇ YOK?

Sağlık ekibi tarafından değerlendirme sonucunda Akgün'ün Ajax maçında forma giymesinin zor olduğu düşünülüyor. Yunus Akgün'ün MR sonucu sonrasında maçta forma giyme durumu ve kaç maç olmayacağı netleşecek.

Yunus Akgün Ajax maçında oynayacak mı, kaç maç yok?

YUNUS AKGÜN SAKATLANDI MI, NEDEN YOK?

Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında MR'a girecek olan Yunus Akgün'ün sakatlık durumu hakkında açıklama bekleniyor. Sarı kırmzılı ekip tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında durumu belli olacak. İlk değerlendirmelere göre Akgün'ün Ajax maçında forma giyme ihtimali düşük görünüyor.

