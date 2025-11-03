Mutfakta kanlar içinde bulundu! 81 yaşındaki adamın şüpheli ölümü

İlkadım ilçesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen acı olayda 81 yaşındaki Bayram Karavin, evinin mutfağında sandalyede oturur vaziyette, masaya yığılmış halde yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.

KAFASININ ARKASINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasının arka sağ kısmından girip sol alnının üst kısmından çıkan kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Karavin, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.