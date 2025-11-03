Menü Kapat
18°
Yaşam
Konya'da dehşete düşüren olay! 'Oğlumu sen öldürdün' diyerek gözünü kırpmadan ateş etti!

Konya'da Gökhan Tunç, geçtiğimiz mayıs ayında 12 yaşındaki oğlu İsmet Tunç'un trafik kazasında ölümünden sorumlu tuttuğu 72 yaşındaki Hikmet Guzey'i sokak ortasında öldürdü.

'da 6 ay önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun babası Gökhan Tunç, çocuğun ölümünden sorumlu tuttuğu araç sürücüsünü sokak ortasında öldürdü.

Konya'da dehşete düşüren olay! 'Oğlumu sen öldürdün' diyerek gözünü kırpmadan ateş etti!

SOKAKTA ORTASINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

72 yaşındaki Hikmet Guzey, sabah namazını kılmak üzere bisikletiyle evinden çıktı. Guzey, Reşadiye Mahallesi’ne geldiğinde karşısına çıkan Gökhan Tunç tarafından tabancayla vuruldu. seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hikmet Guzey’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da dehşete düşüren olay! 'Oğlumu sen öldürdün' diyerek gözünü kırpmadan ateş etti!

HAYATINI KAYBEDEN OĞLU İÇİN KATİL OLDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli Gökhan Tunç’un, geçtiğimiz mayıs ayı başında trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki oğlu İsmet Tunç’un ölümünden Hikmet Guzey’i sorumlu tuttuğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Gökhan Tunç, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa süre içinde yakalandı. Hikmet Guzey’in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkİkat devam ediyor.

Konya'da dehşete düşüren olay! 'Oğlumu sen öldürdün' diyerek gözünü kırpmadan ateş etti!
