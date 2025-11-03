Spotify özeti ne zaman yayımlanacak? 2025 Spotify Wrapped için geri sayım başladı

Popüler müzik platformu Spotify, 2016 yılından bu yana her yıl kasım veya aralık ayında kullanıcılarının müzik dinleme verilerini yayımlıyor.

Spotify Wrapped adı verilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, yıl boyunca platformdaki tüm aktivitelerinin özetini görebiliyor.

Kullanıcılar tarafından ise 2025 Spotify özetinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

SPOTİFY ÖZETİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2025?

Spotify tarafından 2025 Spotify Wrapped özelliğinin kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Spotify Wrapped özelliği 4 Aralık 2024 tarihinde yayımlanmıştı. Bu yılda özelliğin aralık ayının ilk haftasında yayımlanacağı öngörülüyor.

Spotify'ın yıllara göre kullanıcı özetlerini yayımladığı tarihler ise şöyle:

2024: 4 Aralık

2023: 29 Kasım

2022: 30 Kasım

2021: 1 Aralık

2020: 1 Aralık

2019: 5 Aralık

2018: 6 Aralık

2017: 6 Aralık

2016: 6 Aralık

SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped özelliğinin 2025 versiyonu yayımlandıktan sonra uygulamanın ana sayfasında yer alacak. Kullanıcıların ana sayfasında ayrıca "2025 yılında en çok dinlenen müzikler" ve "2025 yılında en çok dinlediğin müzikler" adında iki çalma listesi de bulunacak. Kullanıcılar bu liste aracılığıyla en çok dinledikleri şarkıların listesinin tam halini görebilecekler.

Ana sayfada Spotify Wrapped özelliği olmayan kullanıcılar ise arama bölümüne "2025" yazarak Spotify özetine ulaşım sağlayabilecek.