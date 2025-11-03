Spotify özeti ne zaman yayımlanacak? 2025 Spotify Wrapped için geri sayım başladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Popüler müzik platformu Spotify, 2016 yılından bu yana her yıl kasım veya aralık ayında kullanıcılarının müzik dinleme verilerini yayımlıyor.
Spotify Wrapped adı verilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, yıl boyunca platformdaki tüm aktivitelerinin özetini görebiliyor.
Kullanıcılar tarafından ise 2025 Spotify özetinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.
Spotify tarafından 2025 Spotify Wrapped özelliğinin kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Spotify Wrapped özelliği 4 Aralık 2024 tarihinde yayımlanmıştı. Bu yılda özelliğin aralık ayının ilk haftasında yayımlanacağı öngörülüyor.
Spotify'ın yıllara göre kullanıcı özetlerini yayımladığı tarihler ise şöyle:
Spotify Wrapped özelliğinin 2025 versiyonu yayımlandıktan sonra uygulamanın ana sayfasında yer alacak. Kullanıcıların ana sayfasında ayrıca "2025 yılında en çok dinlenen müzikler" ve "2025 yılında en çok dinlediğin müzikler" adında iki çalma listesi de bulunacak. Kullanıcılar bu liste aracılığıyla en çok dinledikleri şarkıların listesinin tam halini görebilecekler.
Ana sayfada Spotify Wrapped özelliği olmayan kullanıcılar ise arama bölümüne "2025" yazarak Spotify özetine ulaşım sağlayabilecek.