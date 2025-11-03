Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Spotify özeti ne zaman yayımlanacak? 2025 Spotify Wrapped için geri sayım başladı

ABD merkezli müzik platformu Spotfiy her yıl düzenli olarak belirli dönemlerde "Spotfiy Wrapped" özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar 1 yıl boyunca ne kadar süre müzik dinlediklerini, en çok dinledikleri şarkılar ve sanatçılar gibi birçok veriye erişim sağlayabiliyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte Spotfiy Wrapped 2025'in ne zaman yayımlanacağı gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından 2025 Spotfiy özetinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Spotify özeti ne zaman yayımlanacak? 2025 Spotify Wrapped için geri sayım başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 17:23

Popüler platformu , 2016 yılından bu yana her yıl kasım veya aralık ayında kullanıcılarının müzik dinleme verilerini yayımlıyor.

Spotify Wrapped adı verilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, yıl boyunca platformdaki tüm aktivitelerinin özetini görebiliyor.

Kullanıcılar tarafından ise Spotify özetinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

Spotify özeti ne zaman yayımlanacak? 2025 Spotify Wrapped için geri sayım başladı

SPOTİFY ÖZETİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2025?

Spotify tarafından 2025 Spotify Wrapped özelliğinin kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Spotify Wrapped özelliği 4 Aralık 2024 tarihinde yayımlanmıştı. Bu yılda özelliğin aralık ayının ilk haftasında yayımlanacağı öngörülüyor.

Spotify'ın yıllara göre kullanıcı özetlerini yayımladığı tarihler ise şöyle:

  • 2024: 4 Aralık
  • 2023: 29 Kasım
  • 2022: 30 Kasım
  • 2021: 1 Aralık
  • 2020: 1 Aralık
  • 2019: 5 Aralık
  • 2018: 6 Aralık
  • 2017: 6 Aralık
  • 2016: 6 Aralık
Spotify özeti ne zaman yayımlanacak? 2025 Spotify Wrapped için geri sayım başladı

SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped özelliğinin 2025 versiyonu yayımlandıktan sonra uygulamanın ana sayfasında yer alacak. Kullanıcıların ana sayfasında ayrıca "2025 yılında en çok dinlenen müzikler" ve "2025 yılında en çok dinlediğin müzikler" adında iki çalma listesi de bulunacak. Kullanıcılar bu liste aracılığıyla en çok dinledikleri şarkıların listesinin tam halini görebilecekler.

Ana sayfada Spotify Wrapped özelliği olmayan kullanıcılar ise arama bölümüne "2025" yazarak Spotify özetine ulaşım sağlayabilecek.

ETİKETLER
#müzik
#2025
#spotify
#Spotify Wrapped
#Müzik Dinleme Özeti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.