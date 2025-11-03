Pasaport ücretleri 2026 || 10 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık pasaport ücreti ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon oranları ile 2026 yılında pek çok ödeme kaleminde geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Ehliyet harçlarından MTV’ye, gelir vergisinden trafik cezalarına kadar birçok alanda yapılan ödemeleri etkileyen yeniden değerleme oranı ile ilgili olarak en çok merak edilen konular arasında 10 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık pasaport ücreti yer alıyor…

PASAPORT ÜCRETLERİ 2026

Pasaport ücretleri 2026 yılında yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. Bu oran ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile de yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 oldu.

Otomatik olarak artan bu mali yükümlülüklerin pek çoğunda Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma veya artırma yetkisi bulunuyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer bir indirim yapmazsa 10 yıllık pasaport ücreti 2026 yılında 14 bin lirayı aşacak.

10 YILLIK, 3 YILLIK, 1 YILLIK, 6 AYLIK PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranında bir indirim yapılmazsa 2026 yılı pasaport ücretlerinin şu şekilde olması bekleniyor