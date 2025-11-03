Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Pasaport ücretleri 2026 || 10 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık pasaport ücreti ne kadar olacak?

Pasaport ücretleri 2026 yılı itibariyle güncellenecek. Yeni rakamlar için yeniden değerleme oranı baz alınacak. Yıllık ÜFE ortalamasına göre belirlenen yeniden değerleme oranı ise TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyonu ile belli oldu. Peki, yeni yılda 10 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte 2026 yılı itibariyle geçerli olması beklenen pasaport ücretleri ile ilgili detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pasaport ücretleri 2026 || 10 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık pasaport ücreti ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 17:29

Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan ekim ayı oranları ile yılında pek çok ödeme kaleminde geçerli olacak belli oldu. Ehliyet harçlarından MTV’ye, gelir vergisinden trafik cezalarına kadar birçok alanda yapılan ödemeleri etkileyen yeniden değerleme oranı ile ilgili olarak en çok merak edilen konular arasında 10 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık pasaport ücreti yer alıyor…

Pasaport ücretleri 2026 || 10 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık pasaport ücreti ne kadar olacak?

PASAPORT ÜCRETLERİ 2026

Pasaport ücretleri 2026 yılında yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. Bu oran ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile de yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 oldu.

Otomatik olarak artan bu mali yükümlülüklerin pek çoğunda Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma veya artırma yetkisi bulunuyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer bir indirim yapmazsa 10 yıllık pasaport ücreti 2026 yılında 14 bin lirayı aşacak.

Pasaport ücretleri 2026 || 10 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık, 6 aylık pasaport ücreti ne kadar olacak?

10 YILLIK, 3 YILLIK, 1 YILLIK, 6 AYLIK PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranında bir indirim yapılmazsa 2026 yılı pasaport ücretlerinin şu şekilde olması bekleniyor

  • 10 yıllık pasaport ücreti 2026: 14.148 TL (11.274 TL)
  • 3 yıllık pasaport ücreti 2026: 10.039 TL (8.000 TL)
  • 2 yıllık pasaport ücreti 2026: 7.066 TL (5.631 TL)
  • 1 yıllık pasaport ücreti 2026: 4.326 TL (3.448 TL)
  • 6 yıllık pasaport ücreti 2026: 2.960 TL (2.359 TL)

ETİKETLER
#enflasyon
#tüik
#2026
#yeniden değerleme oranı
#Pasaport Ücreti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.