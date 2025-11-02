Menü Kapat
Reha Muhtar Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındı

Bineceği uçağı kaçırınca çileden çıkan ve personelle tartışan ünlü sunucu Reha Muhtar'a tepkiler çığ gibi büyüdü. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Muhtar'ın Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındığını açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 12:48

Gazeteci , havalimanını birbirine kattı. Uçağına geç kalınca X-Ray cihazından kontrolsüzce geçmeye çalışan Reha Muhtar görevlilere bağırarak tepki gösterdi. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün açıklamasında, Muhtar'ın kara listeye alındığını açıkladı.

KARA LİSTEYE ALINDI

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, gazeteci Reha Muhtar hakkında şunları söyledi:

güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz.

Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık THY uçuşlarında kara listededir.

Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.

