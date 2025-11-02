Reha Muhtar Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındı

Gazeteci Reha Muhtar, havalimanını birbirine kattı. Uçağına geç kalınca X-Ray cihazından kontrolsüzce geçmeye çalışan Reha Muhtar görevlilere bağırarak tepki gösterdi. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün açıklamasında, Muhtar'ın kara listeye alındığını açıkladı.

KARA LİSTEYE ALINDI

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, gazeteci Reha Muhtar hakkında şunları söyledi:

Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz.

Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık THY uçuşlarında kara listededir.

Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.