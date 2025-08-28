Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında kriz! Velayet savaşı kızıştı

Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2010 yılında protokol imzalayarak ayrılmış ve ikiz çocuklarının velayeti ise baba Reha Muhtar'a verilmişti. İki ünlü isim arasında devam eden krizde Deniz Uğur'un aldırdığı karar Reha Muhtar'ı çileden çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında kriz! Velayet savaşı kızıştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 10:18

2010 yılında ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in annesi 'dan ayrılmış ve çocukların velayeti babaya verilmişti. Deniz Uğur geçtiğimiz yıllarda çocuklarının velayetini almak için hukuki yollara başvurmuş ve iki ünlü isim karşı karşıya gelmişti.

DENİZ UĞUR'DAN REHA MUHTAR'A ŞİDDET İDDİASI

Geçtiğimiz yıllarda Deniz Uğur, velayetinin babaları Reha Muhtar'da olan çocuklarının şiddet gördüğünü, tehdit edildiklerini söylemesinin ardından iddialara ilk cevap geldi. Reha Muhtar, sosyal medya hesabı Twitter'dan iddiaları yalanlarken, eski eşi Uğur'a da suçlamada bulundu.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında kriz! Velayet savaşı kızıştı

Oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini iddia etti. Uğur, darp raporu aldığını, kızının da her şeyi anlattığını belirterek, "Mina, babası Reha'nın çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm." demişti.

DENİZ UĞUR'UN ALDIRDIĞI KARAR REHA MUHTAR'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Geçtiğimiz yıl oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti. Bunun üzerine İstanbul 'nde dava açılmıştı.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında kriz! Velayet savaşı kızıştı

Velayet davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından duyuran Muhtar, eski eşi Deniz Uğur'un talebi doğrultusunda çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı getirttiğini duyurdu. Reha Muhtar çocuklarının seyahat edemeyeceğini söyleyerek sitem etti.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında kriz! Velayet savaşı kızıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığında linç edildi! Arzu Sabancı çareyi Türkiye'yi terk etmekte buldu
ETİKETLER
#Reha Muhtar
#deniz uğur
#aile mahkemesi
#Çocuk Velayeti
#Şiddet İddiası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.