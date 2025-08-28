Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında kriz! Velayet savaşı kızıştı

Reha Muhtar 2010 yılında ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in annesi Deniz Uğur'dan ayrılmış ve çocukların velayeti babaya verilmişti. Deniz Uğur geçtiğimiz yıllarda çocuklarının velayetini almak için hukuki yollara başvurmuş ve iki ünlü isim karşı karşıya gelmişti.

DENİZ UĞUR'DAN REHA MUHTAR'A ŞİDDET İDDİASI

Geçtiğimiz yıllarda Deniz Uğur, velayetinin babaları Reha Muhtar'da olan çocuklarının şiddet gördüğünü, tehdit edildiklerini söylemesinin ardından iddialara ilk cevap geldi. Reha Muhtar, sosyal medya hesabı Twitter'dan iddiaları yalanlarken, eski eşi Uğur'a da suçlamada bulundu.

Oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini iddia etti. Uğur, darp raporu aldığını, kızının da her şeyi anlattığını belirterek, "Mina, babası Reha'nın çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm." demişti.

DENİZ UĞUR'UN ALDIRDIĞI KARAR REHA MUHTAR'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Geçtiğimiz yıl oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti. Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Velayet davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından duyuran Muhtar, eski eşi Deniz Uğur'un talebi doğrultusunda çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı getirttiğini duyurdu. Reha Muhtar çocuklarının seyahat edemeyeceğini söyleyerek sitem etti.