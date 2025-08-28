Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığında linç edildi! Arzu Sabancı çareyi Türkiye'yi terk etmekte buldu

Evlenmeleri beklenen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığı iddia edildi. Hande Erçel Hakan Sabancı ile olan tüm karelerini silerken, anne Arzu Sabancı'dan da imalı paylaşım geldi. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Arzu Sabancı, Türkiye'yi terk etti.

ARZU SABANCI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Sabah'ın iddialarına göre; Arzu Sabancı sosyal medyadaki eleştiriler hakkında yakın çevresine herhangi bir açıklama yapmazken, eleştirilerden çok rahatsız olduğunu da belli ediyormuş. Arzu Sabancı kendine dert ortağı olarak küçük oğlu Kerim Sabancı'yı seçmiş. Arzu Hanım, Kerim ile birlikte yurt dışında birkaç gün geçirip dertleşmek ve Türkiye'de gündem olan 'kötü anne' eleştirilerinden uzaklaşmak istemiş.

ARZU SABANCI'NIN GÖNDERMELİ PAYLAŞIMI BAŞINA İŞ AÇTI

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yayınladığı tüm kareleri kaldırırken, Hakan Sabancı ise herhangi bir hamlede bulunmadı. Birbirlerini takip eden ikilinin ayrılık iddiaları sosyal medyada gündem olurken, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı da dikkat çekti.

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.